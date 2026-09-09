Mire költik Székelyföldön a sokmilliárdos uniós támogatásokat?

Útjavítás, kórházépítés, csatornahálózat-bővítés, autópályaszakaszok kivitelezése, és még számos kisebb-nagyobb beruházás készült el uniós támogatásból az elmúlt időszakban Romániában. Megnéztük, hogyan teljesítenek a székelyföldi megyék.

Simon Virág 2026. szeptember 09., 21:002026. szeptember 09., 21:00

Románia a 2021–2027-es időszakban több ezer, európai kohéziós alapokból finanszírozott projektet valósít meg – derül ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának szeptember elején közzétett adataiból. Hirdetés A lehívott összegek rangsorát Bukarest vezeti 40,4 milliárd lejjel, a második helyen Kolozs megye áll 269 projekttel, amelyek összértéke 12,89 milliárd lej. Tízmilliárdnál nagyobb összeget hívott le még Dolj, Konstanca és Prahova megye. Fontos kiemelni, hogy nem csak megyei, városi és vidéki önkormányzatok pályáztak sikeresen, hanem országos hatóságok és magáncégek is. A legtöbb sikeres projekt Maros megyében van Maros megye nem az összeg nagyságában, hanem a sikeres projektek számában vezet, hiszen a megyében

összesen 298, uniós pénzekből megvalósuló fejlesztés van, melyek összértéke 3,84 milliárd lej.

Regionális fejlesztésre 1,59 milliárd lejt költhetnek el az önkormányzatok és más pályázók. Ide tartozik például az orvosi és gyógyszerészeti egyetem fejlesztése, amelyre 68 millió lejt nyertek, de a szászrégeni utcajavítások és a Kohl István természetrajzi múzeum létrehozása is. korábban írtuk Természetrajzi múzeum a több száz preparált madárcsontváznak Erdély utolsó autodidakta tudósának szeretnének emléket állítani Szászrégenben a Kohl István természetrajzi múzeum létrehozásával. A tervek már korábban megvoltak, most sikerült leadni a pályázatot, és már idén szeretnék elkezdeni a munkálatokat. Megyeszinten a fenntartható fejlesztésekre 953 millió lejnyi támogatást lehet elkölteni, ide tartoznak például az Aquaserv vízszolgáltatónál eszközölt fejlesztések. Csaknem hárommilliárd lej Hargita megyének Hargita megye 2,86 milliárd lejnyi összeget hívott le, összesen 178 projektre. Ha ezeket kategóriákra bontva nézzük, akkor a legtöbb pénzt, 1,53 milliárd lejt a fenntartható fejlesztésekre költenek. Ebből az összegből 55 településen történnek beruházások, többek között útjavítások, de digitalizálás is, és ide tartoznak a magáncégek fejlesztésére irányuló pályázatok is. Ami a programok számát illeti,

a lista élén Székelyudvarhely áll, ahol negyven projekt valósul meg,

a városháza mellett számos magáncég is részesül pályázati finanszírozásban, összesen 183 millió lej értékben. Csíkszeredában kevesebb tervet fognak kivitelezni, de több pénzt költenek fenntartható fejlesztésekre, összesen mintegy 237 millió lejt. Megyeszinten a legnagyobb, uniós pénzből készülő beruházást a Harvíz Rt. végzi: a szolgáltató nagyrészt vissza nem terítendő támogatásból újítja fel a víz és csatornahálózatot. korábban írtuk Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt. Az egészségügyi intézmények fejlesztésére 166 millió lejt költenek el Hargita megyében. A céhes város az élen Kovászna megyében Kovászna megyében 1,59 milliárd lejt sikerült lehívni, összesen 83 pályázattal. A legnagyobb beruházásokat, valamivel több, mint 1 milliárd lej értékben a regionális fejlesztések területén végzik el. Ami a projektek számát illeti,

az élen kilenc sikeres pályázattal Kézdivásárhely áll,