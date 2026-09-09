Mire költik Székelyföldön a sokmilliárdos uniós támogatásokat?

Jelentős fejlesztések valósulnak meg uniós forrásokból Székelyföldön. Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Útjavítás, kórházépítés, csatornahálózat-bővítés, autópályaszakaszok kivitelezése, és még számos kisebb-nagyobb beruházás készült el uniós támogatásból az elmúlt időszakban Romániában. Megnéztük, hogyan teljesítenek a székelyföldi megyék.
Románia a 2021–2027-es időszakban több ezer, európai kohéziós alapokból finanszírozott projektet valósít meg – derül ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának szeptember elején közzétett adataiból.
A lehívott összegek rangsorát Bukarest vezeti 40,4 milliárd lejjel, a második helyen Kolozs megye áll 269 projekttel, amelyek összértéke 12,89 milliárd lej. Tízmilliárdnál nagyobb összeget hívott le még Dolj, Konstanca és Prahova megye. Fontos kiemelni, hogy nem csak megyei, városi és vidéki önkormányzatok pályáztak sikeresen, hanem országos hatóságok és magáncégek is.
Maros megye nem az összeg nagyságában, hanem a sikeres projektek számában vezet, hiszen a megyében
Regionális fejlesztésre 1,59 milliárd lejt költhetnek el az önkormányzatok és más pályázók. Ide tartozik például az orvosi és gyógyszerészeti egyetem fejlesztése, amelyre 68 millió lejt nyertek, de a szászrégeni utcajavítások és a Kohl István természetrajzi múzeum létrehozása is.
Erdély utolsó autodidakta tudósának szeretnének emléket állítani Szászrégenben a Kohl István természetrajzi múzeum létrehozásával. A tervek már korábban megvoltak, most sikerült leadni a pályázatot, és már idén szeretnék elkezdeni a munkálatokat.
Megyeszinten a fenntartható fejlesztésekre 953 millió lejnyi támogatást lehet elkölteni, ide tartoznak például az Aquaserv vízszolgáltatónál eszközölt fejlesztések.
Hargita megye 2,86 milliárd lejnyi összeget hívott le, összesen 178 projektre. Ha ezeket kategóriákra bontva nézzük, akkor a legtöbb pénzt, 1,53 milliárd lejt a fenntartható fejlesztésekre költenek. Ebből az összegből 55 településen történnek beruházások, többek között útjavítások, de digitalizálás is, és ide tartoznak a magáncégek fejlesztésére irányuló pályázatok is. Ami a programok számát illeti,
a városháza mellett számos magáncég is részesül pályázati finanszírozásban, összesen 183 millió lej értékben. Csíkszeredában kevesebb tervet fognak kivitelezni, de több pénzt költenek fenntartható fejlesztésekre, összesen mintegy 237 millió lejt.
Megyeszinten a legnagyobb, uniós pénzből készülő beruházást a Harvíz Rt. végzi: a szolgáltató nagyrészt vissza nem terítendő támogatásból újítja fel a víz és csatornahálózatot.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
Az egészségügyi intézmények fejlesztésére 166 millió lejt költenek el Hargita megyében.
Kovászna megyében 1,59 milliárd lejt sikerült lehívni, összesen 83 pályázattal. A legnagyobb beruházásokat, valamivel több, mint 1 milliárd lej értékben a regionális fejlesztések területén végzik el. Ami a projektek számát illeti,
ahol 88 millió lejt fognak elkölteni az uniós pénzalapokból, többek között az Apor Péter Szaklíceum fejlesztésére. A megyeszékelyen, Sepsiszentgyörgyön 8 pályázatot valósítanak meg, de azokra jóval több pénzt, 434 millió lejt hívtak le.
Kovászna megyében az egészségügy fejlesztésére 16 millió lejt tudnak fordítani, ebből 5 millió lejt a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház költhet el beruházásokra.
Az országos térkép itt tanulmányozható. Az adatbázisban rá lehet keresni az állami és magánpályázatokra egyaránt, és azt is kiderül, hogy mennyit fizettek már ki a pályázaton nyert összegekből.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!