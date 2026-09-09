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Mire költik Székelyföldön a sokmilliárdos uniós támogatásokat?

Jelentős fejlesztések valósulnak meg uniós forrásokból Székelyföldön. Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Jelentős fejlesztések valósulnak meg uniós forrásokból Székelyföldön. Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Útjavítás, kórházépítés, csatornahálózat-bővítés, autópályaszakaszok kivitelezése, és még számos kisebb-nagyobb beruházás készült el uniós támogatásból az elmúlt időszakban Romániában. Megnéztük, hogyan teljesítenek a székelyföldi megyék.

Simon Virág

2026. szeptember 09., 21:002026. szeptember 09., 21:00

Románia a 2021–2027-es időszakban több ezer, európai kohéziós alapokból finanszírozott projektet valósít meg – derül ki az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának szeptember elején közzétett adataiból.

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A lehívott összegek rangsorát Bukarest vezeti 40,4 milliárd lejjel, a második helyen Kolozs megye áll 269 projekttel, amelyek összértéke 12,89 milliárd lej. Tízmilliárdnál nagyobb összeget hívott le még Dolj, Konstanca és Prahova megye. Fontos kiemelni, hogy nem csak megyei, városi és vidéki önkormányzatok pályáztak sikeresen, hanem országos hatóságok és magáncégek is.

A legtöbb sikeres projekt Maros megyében van

Maros megye nem az összeg nagyságában, hanem a sikeres projektek számában vezet, hiszen a megyében

összesen 298, uniós pénzekből megvalósuló fejlesztés van, melyek összértéke 3,84 milliárd lej.

Regionális fejlesztésre 1,59 milliárd lejt költhetnek el az önkormányzatok és más pályázók. Ide tartozik például az orvosi és gyógyszerészeti egyetem fejlesztése, amelyre 68 millió lejt nyertek, de a szászrégeni utcajavítások és a Kohl István természetrajzi múzeum létrehozása is.

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Megyeszinten a fenntartható fejlesztésekre 953 millió lejnyi támogatást lehet elkölteni, ide tartoznak például az Aquaserv vízszolgáltatónál eszközölt fejlesztések.

Csaknem hárommilliárd lej Hargita megyének

Hargita megye 2,86 milliárd lejnyi összeget hívott le, összesen 178 projektre. Ha ezeket kategóriákra bontva nézzük, akkor a legtöbb pénzt, 1,53 milliárd lejt a fenntartható fejlesztésekre költenek. Ebből az összegből 55 településen történnek beruházások, többek között útjavítások, de digitalizálás is, és ide tartoznak a magáncégek fejlesztésére irányuló pályázatok is. Ami a programok számát illeti,

a lista élén Székelyudvarhely áll, ahol negyven projekt valósul meg,

a városháza mellett számos magáncég is részesül pályázati finanszírozásban, összesen 183 millió lej értékben. Csíkszeredában kevesebb tervet fognak kivitelezni, de több pénzt költenek fenntartható fejlesztésekre, összesen mintegy 237 millió lejt.

Megyeszinten a legnagyobb, uniós pénzből készülő beruházást a Harvíz Rt. végzi: a szolgáltató nagyrészt vissza nem terítendő támogatásból újítja fel a víz és csatornahálózatot.

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Az egészségügyi intézmények fejlesztésére 166 millió lejt költenek el Hargita megyében.

A céhes város az élen Kovászna megyében

Kovászna megyében 1,59 milliárd lejt sikerült lehívni, összesen 83 pályázattal. A legnagyobb beruházásokat, valamivel több, mint 1 milliárd lej értékben a regionális fejlesztések területén végzik el. Ami a projektek számát illeti,

az élen kilenc sikeres pályázattal Kézdivásárhely áll,

ahol 88 millió lejt fognak elkölteni az uniós pénzalapokból, többek között az Apor Péter Szaklíceum fejlesztésére. A megyeszékelyen, Sepsiszentgyörgyön 8 pályázatot valósítanak meg, de azokra jóval több pénzt, 434 millió lejt hívtak le.

Kovászna megyében az egészségügy fejlesztésére 16 millió lejt tudnak fordítani, ebből 5 millió lejt a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház költhet el beruházásokra.

Az országos térkép itt tanulmányozható. Az adatbázisban rá lehet keresni az állami és magánpályázatokra egyaránt, és azt is kiderül, hogy mennyit fizettek már ki a pályázaton nyert összegekből.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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