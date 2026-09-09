A kataszteri hivatal már 2021-ben figyelmeztetést kapott az informatikai rendszereiben azonosított biztonsági résekről

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) keretében működő Országos Cyberint Központ már 2021-ben figyelmeztette az Országos Kataszteri Hivatalt (ANCPI) az informatikai rendszereiben azonosított biztonsági résekről.

Székelyhon 2026. szeptember 09., 20:052026. szeptember 09., 20:05 2026. szeptember 09., 20:062026. szeptember 09., 20:06

A SRI adatai szerint az intézmény nem válaszolt hivatalosan a jelzésre – közölte szerdán a központ vezetője, Anton Rog. Hirdetés Rog a parlament informatikai szakbizottságainak ülésén számolt be erről. A testület az ANCPI ellen július 14-én elkövetett kibertámadást vizsgálta, amely

csaknem egy hónapra működésképtelenné tette az e-Terra platformot, leállítva a romániai ingatlanügyleteket.

A szakember szerint a ByteToBreach nevű csoport zsarolóvírusos támadása során mintegy ezer virtuális szervert töröltek az ANCPI hálózatából – ismerteti az Agerpres. A kibertámadást több kiberbiztonsági sebezhetőség is elősegítette, köztük a gyenge és hosszú ideig változatlan formában használt jelszavak – az adminisztrátori fiókoknál is –, az elavult, évek óta nem frissített rendszerek vagy a belső hálózatokhoz való hozzáférés nem kellően szigorú szabályozása – magyarázta. Beszámolója szerint az Országos Cyberint Központ 2021-es vizsgálata által az ANCPI rendszereiben feltárt súlyos biztonsági hiányosságokról és kritikus sérülékenységekről

az intézmény mellett az akkori miniszterelnököt és a fejlesztési minisztérium vezetését is tájékoztatták.

Anton Rog azt is elmondta, hogy a Cyberint Központ 2021 és 2026 között összesen 1304 értesítést küldött különböző állami intézményeknek az ott feltárt műszaki, eljárási vagy emberi eredetű biztonsági kockázatokról. Csak 2025-ben 233 ilyen figyelmeztetést továbbítottak.

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) további 2400 közintézménynek több mint 40 ezer sebezhetőségről küldött értesítést