A kataszteri hivatal már 2021-ben figyelmeztetést kapott az informatikai rendszereiben azonosított biztonsági résekről

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Fotó: Borbély Fanni
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) keretében működő Országos Cyberint Központ már 2021-ben figyelmeztette az Országos Kataszteri Hivatalt (ANCPI) az informatikai rendszereiben azonosított biztonsági résekről.
2026. szeptember 09., 20:052026. szeptember 09., 20:05
2026. szeptember 09., 20:062026. szeptember 09., 20:06
A SRI adatai szerint az intézmény nem válaszolt hivatalosan a jelzésre – közölte szerdán a központ vezetője, Anton Rog.
Rog a parlament informatikai szakbizottságainak ülésén számolt be erről. A testület az ANCPI ellen július 14-én elkövetett kibertámadást vizsgálta, amely
A szakember szerint a ByteToBreach nevű csoport zsarolóvírusos támadása során mintegy ezer virtuális szervert töröltek az ANCPI hálózatából – ismerteti az Agerpres.
A kibertámadást több kiberbiztonsági sebezhetőség is elősegítette, köztük a gyenge és hosszú ideig változatlan formában használt jelszavak – az adminisztrátori fiókoknál is –, az elavult, évek óta nem frissített rendszerek vagy a belső hálózatokhoz való hozzáférés nem kellően szigorú szabályozása – magyarázta.
Beszámolója szerint az Országos Cyberint Központ 2021-es vizsgálata által az ANCPI rendszereiben feltárt súlyos biztonsági hiányosságokról és kritikus sérülékenységekről
Anton Rog azt is elmondta, hogy a Cyberint Központ 2021 és 2026 között összesen 1304 értesítést küldött különböző állami intézményeknek az ott feltárt műszaki, eljárási vagy emberi eredetű biztonsági kockázatokról. Csak 2025-ben 233 ilyen figyelmeztetést továbbítottak.
– közölték.
Az ANCPI képviselői arról számoltak be a meghallgatáson, hogy adatbázisok sérüléséről nincs tudomásuk, és várhatóan a jövő héten teljes körűen újraindulhat az intézmény tevékenysége.
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