Többnapos ünnepséggel készül Maros megye a Tűzoltók Napjára

Tűzoltónapi rendezvényeket szervez a Maros megyei tűzoltóság szeptember 9–14. között. Vasárnap például 9–15 óra között nyílt napot tart a megye valamennyi tűzoltóegysége, bemutatva a felszereléseiket és a mindennapi munkájukat.

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Szeptember 9-én reggel 9 órától szervezik meg a Szeptember 13-a Kupa elnevezésű focitornát a marosvásárhelyi Weekend telepen, ahol

A Maros megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség rendezvénysorozattal ünnepli a Román Tűzoltók Napját, közelebb hozva a tűzoltókat a közösséghez.

a megye katonai tűzoltói mérkőznek meg a vándorserlegért.

Szeptember 10-én 17 órától tűzoltóversenyt szerveznek a Plaza M parkolójában: erőnléti akadálypálya (ajtóbetörés, felszerelés szállítása, sérült mentése) teljes védőfelszerelésben. Idén első alkalommal más fegyvernemek képviselői is részt vesznek.

Felszerelés-bemutató, elsősegély-workshop és gyerekprogramok is várják a látogatókat.

Szeptember 13-án 9–15 óra között pedig Nyílt Napot szerveznek: a megye összes tűzoltó alegysége megnyitja kapuit, bemutatva a felszereléseket és a mindennapi munkát.

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Szeptember 14-én tartják a központi ünnepséget Dicsőszentmártonban a Spirea-dombi ütközet 178. évfordulója alkalmából: oktató programok, közúti baleset-szimuláció sérültekkel, bemutató gyakorlatok, mindezt katonai ünnepség és díszfelvonulás követi.