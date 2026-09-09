Járdán, forgalommal szemben, tiltott helyen: sok a szabálytalankodó biciklis és rolleres Sepsiszentgyörgyön

A kerékpárnak megfelelő műszaki állapotban kell lennie: működő fékkel, kormánnyal és csengővel, valamint első fehér vagy sárga, illetve hátsó piros lámpával kell rendelkeznie. Szükséges továbbá a hátsó piros fényvisszaverő és a kerekeken elhelyezett fényvisszaverő is
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
Ötvenhat kerékpárost ellenőriztek, tizenegy szabálytalanság miatt figyelmeztettek Sepsiszentgyörgyön az augusztus második felében tartott rendőrségi akció során. Bírságot senkire sem szabtak ki, a cél elsősorban a megelőzés és a tájékoztatás volt.
2026. szeptember 09., 20:502026. szeptember 09., 20:50
2026. szeptember 09., 21:092026. szeptember 09., 21:09
A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség, belügyis kollégáikkal közösen a kerékpárosok és rolleresek közlekedést vették górcső alá augusztus második felében.
Elsősorban a szabályok betartásának fontosságára hívták fel a figyelmet, megelőzés céljából szórólapot is osztottak a két keréken közlekedőknek.
Utóbbira gyakran akad példa a Bánki Donát és a Kökényes utcában, valamint a Gábor Áron utcai hídon.
A behajtani tilos tábla a biciklisekre is vonatkozik, járdán pedig – kijelölt kerékpársáv hiányában – csak a kerékpárt vagy rollert tolva szabad közlekedni.
A hatóság arra is emlékeztet, hogy
Közúton 14 éves kortól lehet kerékpárral vagy elektromos rollerrel közlekedni (utóbbival csak ott, ahol a járművek számára megengedett legnagyobb sebesség 50 km/óra),
Zebrán a kerékpárt és a rollert tolni kell, alkohol hatása alatt pedig tilos biciklizni. Az Erzsébet park felső sétányán és a Szabadság tér parkon kívüli részén engedélyezett a kerékpározás, a Mihai Vitéz téren viszont tilos – annak ellenére, hogy sok gyermek nyomja ott a pedált.
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