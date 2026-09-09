Járdán, forgalommal szemben, tiltott helyen: sok a szabálytalankodó biciklis és rolleres Sepsiszentgyörgyön

Ötvenhat kerékpárost ellenőriztek, tizenegy szabálytalanság miatt figyelmeztettek Sepsiszentgyörgyön az augusztus második felében tartott rendőrségi akció során. Bírságot senkire sem szabtak ki, a cél elsősorban a megelőzés és a tájékoztatás volt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Elsősorban a szabályok betartásának fontosságára hívták fel a figyelmet, megelőzés céljából szórólapot is osztottak a két keréken közlekedőknek.

A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség, belügyis kollégáikkal közösen a kerékpárosok és rolleresek közlekedést vették górcső alá augusztus második felében.

Visszatérő gond, hogy egyesek járdán vagy a forgalommal szemben kerékpároznak.

Utóbbira gyakran akad példa a Bánki Donát és a Kökényes utcában, valamint a Gábor Áron utcai hídon.

A behajtani tilos tábla a biciklisekre is vonatkozik, járdán pedig – kijelölt kerékpársáv hiányában – csak a kerékpárt vagy rollert tolva szabad közlekedni.

A hatóság arra is emlékeztet, hogy