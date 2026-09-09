Pánikrohamot kaptak, miután kigyulladt egy lakóház Dédán

Kigyulladt egy lakóház Dédán a Băncii utcában szerda este. Többen pánikrohamot kaptak, mentőegységeket is riasztottak a helyszínre.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A dédai, valamint a szászrégeni tűzoltók egységei vonultak ki két, vízzel és habbal oltó bevetési járművel szerda este a dédai Băncii utcában kigyulladt lakóházhoz.

Hirdetés

Segítségükre siettek a dédai és a marosoroszfalui önkéntes tűzoltó szolgálat csapatai is.