Pánikrohamot kaptak, miután kigyulladt egy lakóház Dédán

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Fotó: Pinti Attila
Kigyulladt egy lakóház Dédán a Băncii utcában szerda este. Többen pánikrohamot kaptak, mentőegységeket is riasztottak a helyszínre.
2026. szeptember 09., 21:502026. szeptember 09., 21:50
2026. szeptember 09., 21:512026. szeptember 09., 21:51
A dédai, valamint a szászrégeni tűzoltók egységei vonultak ki két, vízzel és habbal oltó bevetési járművel szerda este a dédai Băncii utcában kigyulladt lakóházhoz.
Segítségükre siettek a dédai és a marosoroszfalui önkéntes tűzoltó szolgálat csapatai is.
Több embernél pánikroham lépett fel a tűzeset miatt, őket két elsősegélynyújtó mentőegység látta el.
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