Idős székelyföldi sofőrt azonosított a rendőrség az autópályás láncbaleset kivizsgálásakor – videóval

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Fotó: Haáz Vince
Forgalommal szemben vezetve okozott baleset egy idős sofőr az A1-es autópályán Arad és Temesvár között. A rendőrség közlése szerint a hetvenes éveiben járó sofőr Kovászna megyéből származik, noha az első információk még Hargita megyéről szóltak.
2026. szeptember 10., 11:052026. szeptember 10., 11:05
2026. szeptember 10., 11:082026. szeptember 10., 11:08
A most nyilvánosságra hozott incidens még múlt szombaton, szeptember 5-én este nyolc óra körül történt, a Ziua de Vest beszámolója szerint A1 Déva–Nagylak autópálya-rendőrség munkatársait a 112-es segélyhívószámon riasztották egy ellenkező irányban haladó személygépkocsi, valamint a sztrádán történt közúti baleset miatt.
Az Arad Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elvégzett ellenőrzések alapján egy 73 éves sofőr a menetiránnyal szemben közlekedett, és összeütközött egy másik személygépkocsival, majd további két autót is érintett a baleset.
A nyugati lap beszámolója szerint a szabályosan közlekedő autósok számára óriási veszélyt jelentett, hogy egy szemből érkezett:
Mint írják, a balesetet követően sem múlt el a veszély, szemtanúk beszámolói szerint az idős sofőr ahelyett, hogy megállt volna, állítólag tovább haladt, még mindig a rossz irányban, annak ellenére, hogy autója az ütközés következtében megrongálódott.
Az autó – mint az alábbi felvételen látható – később egy másik sofőr előtt jelent meg, akinek volt ideje lelassítani és elkerülni az ütközést.
Több bejelentést követően a rendőröknek sikerült azonosítaniuk az autó vezetőjét. Az Arad megyei rendőrség által közölt információk szerint egy 73 éves, Kovászna megyei férfiról van szó. Az első beszámolóban Hargita megye is szerepelt, azonban a rendőrség közleménye végül Kovászna megyét jelölte meg, Barótra pontosítva – írja a nyugati lap.
Az incidens során senki sem sérült meg, csupán anyagi kár keletkezett. A rendőrök alkoholteszttel ellenőrizték a balesetben érintett sofőröket, az eredmények negatívak lettek. A hetvenes éveiben járó férfit végül 4325 lejre büntették, jogosítványát pedig 150 napra, azaz öt hónapra felfüggesztették.
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