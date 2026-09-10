Idős székelyföldi sofőrt azonosított a rendőrség az autópályás láncbaleset kivizsgálásakor – videóval

Forgalommal szemben vezetve okozott baleset egy idős sofőr az A1-es autópályán Arad és Temesvár között. A rendőrség közlése szerint a hetvenes éveiben járó sofőr Kovászna megyéből származik, noha az első információk még Hargita megyéről szóltak.

Székelyhon 2026. szeptember 10., 11:052026. szeptember 10., 11:05 2026. szeptember 10., 11:082026. szeptember 10., 11:08

A most nyilvánosságra hozott incidens még múlt szombaton, szeptember 5-én este nyolc óra körül történt, a Ziua de Vest beszámolója szerint A1 Déva–Nagylak autópálya-rendőrség munkatársait a 112-es segélyhívószámon riasztották egy ellenkező irányban haladó személygépkocsi, valamint a sztrádán történt közúti baleset miatt. Az Arad Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elvégzett ellenőrzések alapján egy 73 éves sofőr a menetiránnyal szemben közlekedett, és összeütközött egy másik személygépkocsival, majd további két autót is érintett a baleset. A nyugati lap beszámolója szerint a szabályosan közlekedő autósok számára óriási veszélyt jelentett, hogy egy szemből érkezett:

több sofőrnek hirtelen manővereket kellett végrehajtania az ütközés elkerülése érdekében, néhány autó pedig a leállósávra kényszerült.