Fagyasztóláda, sífelszerelés, autógumi lángolt Csíkszeredában

Rövidzárlat okozhatta azt a csíkszeredai tüzet, amiben egy fészer és a benne lévő tárgyak teljesen kiégtek.

Simon Virág 2026. szeptember 10., 11:462026. szeptember 10., 11:46

Két tűzoltóautóval vonultak ki szerdán este Csíkszeredában a tűzoltók, miután bejelentést kaptak, hogy egy fészer lángokban áll. Hirdetés A helyszínen kiderült, hogy egy ötven négyzetméteres épület lángol, és fennáll annak a veszélye, hogy a közvetlen közelben lévő lakóházra is átterjed a tűz.

Fotó: Hargita megyei ISU

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, azonban az épület, valamint az ott tárolt tárgyak megsemmisültek. A lángok martalékává vált többek között 15 köbméter faanyag, sífelszerelések, nyolc autókerék, mezőgazdasági szerszámok. Személyi sérülés nem történt. A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta.