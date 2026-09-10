Fagyasztóláda, sífelszerelés, autógumi lángolt Csíkszeredában

Fotó: Hargita megyei ISU
Rövidzárlat okozhatta azt a csíkszeredai tüzet, amiben egy fészer és a benne lévő tárgyak teljesen kiégtek.
Két tűzoltóautóval vonultak ki szerdán este Csíkszeredában a tűzoltók, miután bejelentést kaptak, hogy egy fészer lángokban áll.
A helyszínen kiderült, hogy egy ötven négyzetméteres épület lángol, és fennáll annak a veszélye, hogy a közvetlen közelben lévő lakóházra is átterjed a tűz.
Fotó: Hargita megyei ISU
A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, azonban az épület, valamint az ott tárolt tárgyak megsemmisültek. A lángok martalékává vált többek között 15 köbméter faanyag, sífelszerelések, nyolc autókerék, mezőgazdasági szerszámok. Személyi sérülés nem történt. A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta.
A tűzoltók felhívják a lakosság figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektromos hálózatot, szakemberrel javíttassák meg a háztartási gépeket, a biztosítékot. Egy hibás csatlakozás vagy sérült szigetelés rövidzárlathoz vagy elektromos kisüléshez vezethet.
Ha azt észleljük, hogy a konnektor mozog, vagy a kapcsoló körül szabadon lévő nyílások vannak, kérjük szakember segítségét a konnektor/kapcsoló cseréjéhez és az érintett terület megfelelő szigeteléséhez. Ne terheljük túl a konnektort, mert ez is tüzet okozhat. Ha azt észleljük, hogy egy készülék működési jellemzői megváltoztak, nagyon gyorsan felmelegszik vagy égett szagot áraszt, azonnal kapcsoljuk ki és forduljunk szakemberhez.
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