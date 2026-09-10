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Több utcát is lezárnak Csíkszeredában

Archív • Fotó: Borbély Fanni

Archív

Fotó: Borbély Fanni

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Több csíkszeredai utcában is időszakos útlezárásokra kell számítani szeptember 12-én, szombaton a Running Festival Csíkszereda futóverseny miatt.

Székelyhon

2026. szeptember 10., 08:402026. szeptember 10., 08:40

A városháza tájékoztatása szerint 10 és 15 óra között a Szabadság tér – Kossuth Lajos utca – Márton Áron utca – Szék útja – 123E megyei út (Csíkpálfalván és Csíkdelnén át a Gordius kötélgyárig, valamint visszafelé Csíkcsomortán irányába) – Kájoni János utca – Szék útja – Márton Áron utca – Petőfi Sándor utca – Szász Endre utca – Vár tér – Nicolae Bălcescu utca – Mihail Sadoveanu utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér útvonalon kell lezárásokra számítani.

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A családi verseny idején, 17 és 17.30 között, a Szabadság tér – Temesvári sugárút – Majláth Gusztáv Károly tér – Petőfi Sándor utca – Vár tér – Nicolae Bălcescu utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér útvonalat érintik a korlátozások.

A városháza arra is felhívja a figyelmet, hogy 10.30-kor kezdődik a Mária-napi búcsú a csíksomlyói kegytemplomban, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy

lehetőség szerint gyalog közelítsék meg a helyszínt.

Az autóval érkezők a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a kegytemplom parkolójába.

Csíkszék Csíkszereda
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