Több utcát is lezárnak Csíkszeredában

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Fotó: Borbély Fanni
Több csíkszeredai utcában is időszakos útlezárásokra kell számítani szeptember 12-én, szombaton a Running Festival Csíkszereda futóverseny miatt.
A városháza tájékoztatása szerint 10 és 15 óra között a Szabadság tér – Kossuth Lajos utca – Márton Áron utca – Szék útja – 123E megyei út (Csíkpálfalván és Csíkdelnén át a Gordius kötélgyárig, valamint visszafelé Csíkcsomortán irányába) – Kájoni János utca – Szék útja – Márton Áron utca – Petőfi Sándor utca – Szász Endre utca – Vár tér – Nicolae Bălcescu utca – Mihail Sadoveanu utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér útvonalon kell lezárásokra számítani.
A családi verseny idején, 17 és 17.30 között, a Szabadság tér – Temesvári sugárút – Majláth Gusztáv Károly tér – Petőfi Sándor utca – Vár tér – Nicolae Bălcescu utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér útvonalat érintik a korlátozások.
A városháza arra is felhívja a figyelmet, hogy 10.30-kor kezdődik a Mária-napi búcsú a csíksomlyói kegytemplomban, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy
Az autóval érkezők a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a kegytemplom parkolójába.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.
Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.
A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Várnak minden érdeklődőt és állatbarátot vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhely örökbefogadó nyílt napján, amelynek célja, hogy a menhelyen élő kutyák szerető, felelősségteljes otthonra találjanak.
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