Több utcát is lezárnak Csíkszeredában

Több csíkszeredai utcában is időszakos útlezárásokra kell számítani szeptember 12-én, szombaton a Running Festival Csíkszereda futóverseny miatt.

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A városháza tájékoztatása szerint 10 és 15 óra között a Szabadság tér – Kossuth Lajos utca – Márton Áron utca – Szék útja – 123E megyei út (Csíkpálfalván és Csíkdelnén át a Gordius kötélgyárig, valamint visszafelé Csíkcsomortán irányába) – Kájoni János utca – Szék útja – Márton Áron utca – Petőfi Sándor utca – Szász Endre utca – Vár tér – Nicolae Bălcescu utca – Mihail Sadoveanu utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér útvonalon kell lezárásokra számítani.

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A családi verseny idején, 17 és 17.30 között, a Szabadság tér – Temesvári sugárút – Majláth Gusztáv Károly tér – Petőfi Sándor utca – Vár tér – Nicolae Bălcescu utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér útvonalat érintik a korlátozások.

A városháza arra is felhívja a figyelmet, hogy 10.30-kor kezdődik a Mária-napi búcsú a csíksomlyói kegytemplomban, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy