Megvizsgálták és elszállították az aknavetőgránátot
Fotó: Kovászna megyei ISU
Egy 60 mm-es aknavetőgránátot találtak Sepsiszentgyörgyön, ami nem rendelkezett gyújtószerkezettel, és a második világháború időszakából származik.
2026. szeptember 10., 10:142026. szeptember 10., 10:14
2026. szeptember 10., 10:152026. szeptember 10., 10:15
A Kovászna megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint szerdán délután Sepsiszentgyörgyről érkezett egy segélyhívás, hogy lőszert találtak. A helyszínen a tűzszerészek megállapították, hogy egy 60 mm-es aknavetőgránátról van szó, ami nem rendelkezett gyújtószerkezettel, és a második világháború időszakából származik.
Átvizsgálták a környéket, de további lőszerelemeket nem találtak. A helyszínre kiszállt egy mentőautó is, de nem volt szükség az életmentők beavatkozására.
Fotó: Kovászna megyei ISU
A aknavetőgránátot biztonságosan elszállították és megfelelő körülmények között elhelyezték, megsemmisítése később történik.
A tűzoltók emlékeztetik a lakosságot, hogy a fel nem robbant lőszerek hosszú idő elteltével is valódi veszélyt jelenthetnek. Ha ilyen tárgyat találnak, ne érintsék meg, ne üssék meg, és ne próbálják meg elmozdítani vagy szétszerelni. Távolodjanak el a helyszíntől, és értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.
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