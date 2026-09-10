Egy 60 mm-es aknavetőgránátot találtak Sepsiszentgyörgyön, ami nem rendelkezett gyújtószerkezettel, és a második világháború időszakából származik.

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A Kovászna megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint szerdán délután Sepsiszentgyörgyről érkezett egy segélyhívás, hogy lőszert találtak. A helyszínen a tűzszerészek megállapították, hogy egy 60 mm-es aknavetőgránátról van szó, ami nem rendelkezett gyújtószerkezettel, és a második világháború időszakából származik.

Átvizsgálták a környéket, de további lőszerelemeket nem találtak. A helyszínre kiszállt egy mentőautó is, de nem volt szükség az életmentők beavatkozására.