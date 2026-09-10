Minden felekezet ingyenesen használhatja az új ravatalozót Bikfalván

Felekezettől függetlenül ingyenesen használható lesz a bikfalvi ravatalozó
Fotó: Uzoni önkormányzat
Minden felekezet ingyenesen használhatja majd a református egyház telkén megépült új ravatalozót Bikfalván. Az önkormányzati finanszírozásból kivitelezett, két helyiséggel rendelkező középületet szeptember 20-án, vasárnap adják át.
2026. szeptember 10., 10:562026. szeptember 10., 10:56
2026. szeptember 10., 11:142026. szeptember 10., 11:14
Uzon községben a szentivánlaborfalvi, az uzoni, és a lisznyói ravatalozók elkészülte után Bikfalva is hasonló középülettel gazdagodott. A 350 lakosú településen eddig a családok háztól temették elhunyt hozzátartozóikat, ezután viszont korszerűbb körülmények között búcsúztathatják őket. A ravatalozó két helyiséggel rendelkezik, amelyek közül az egyik légkondicionált.
Az épülethez a református egyház biztosította az 500 négyzetméteres telket a templom közvetlen szomszédságában, az egykori harangozói lak mellett. Az önkormányzat állta a költségeket, amelyek közel 900 ezer lejre rúgtak, de
– közölte Bordás Enikő polgármester.
Fotó: Uzoni önkormányzat
A halottasház melletti harangozói lak külső felújítását nemrég fejezte be az önkormányzat, de az épületben még több belső munkálatra van szükség ahhoz, hogy használható legyen. Rendeltetéséről még nem született végleges döntés: működhet kiállítóteremként, de akár kisebb szeretetvendégségek helyszíne is lehet.
Fotó: Uzoni önkormányzat
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.
Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten majd közös bográcsozáson vesznek részt.
Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.
Szexuális bűncselekmény miatt korábban már letöltötte jogerősen kiszabott börtönbüntetését az a 40 éves, Kovászna megyei férfi, akinek ismételten egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt kell felelnie a törvény előtt.
szóljon hozzá!