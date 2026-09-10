Minden felekezet ingyenesen használhatja az új ravatalozót Bikfalván

Minden felekezet ingyenesen használhatja majd a református egyház telkén megépült új ravatalozót Bikfalván. Az önkormányzati finanszírozásból kivitelezett, két helyiséggel rendelkező középületet szeptember 20-án, vasárnap adják át.

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Uzon községben a szentivánlaborfalvi, az uzoni, és a lisznyói ravatalozók elkészülte után Bikfalva is hasonló középülettel gazdagodott. A 350 lakosú településen eddig a családok háztól temették elhunyt hozzátartozóikat, ezután viszont korszerűbb körülmények között búcsúztathatják őket. A ravatalozó két helyiséggel rendelkezik, amelyek közül az egyik légkondicionált.

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Az épülethez a református egyház biztosította az 500 négyzetméteres telket a templom közvetlen szomszédságában, az egykori harangozói lak mellett. Az önkormányzat állta a költségeket, amelyek közel 900 ezer lejre rúgtak, de