Terjedő fertőzés: elhullott és leölt állatok egy Székelyfölddel szomszédos megyében

Fotó: Agerpres/Cristian Lupascu
Három új afrikaisertéspestis-gócot jelentettek be a Buzău megyei állategészségügyi ellenőrök, a két korábban – augusztus végén és szeptember első napján – megerősített gócon felül. Az elpusztított és elhullott állatok száma így huszonháromra emelkedett.
A Buzău megyei állategészségügyi igazgatóság szerint a három új gócot nem hivatalos farmokon erősítették meg, és
„Ziduri községben szeptember 4-én két érintett sertést találtak, és mindkettőt leölték. Săgeata községben szeptember 7-én három érintett állatot találtak, amelyek közül egy elhullott, kettőt pedig leöltek, míg Padina településen szeptember 8-án egy érintett sertést találtak, amelyet leöltek” – közölte az Agerpres hírügynökséggel a Buzău megyei állategészségügyi igazgatóság képviselője.
A Buzău megyei állategészségügyi ellenőrök korábban két afrikaisertéspestis-gócot azonosítottak Ziduri és Bălăceanu községekben augusztus 25-én, illetve szeptember 1-jén, amikor tizenhét állat levágását rendelték el, kiegészítve az eljárást védelmi és megfigyelési intézkedések bevezetésével.
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