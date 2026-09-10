Hamarosan hangos vége lesz a szeptemberi kánikulának a riasztás szerint

Fotó: Borbély Fanni
Kánikulára figyelmeztető riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Péntek estétől vasárnap estig zivatarok várhatók országszerte.
A meteorológusok szerint csütörtökön 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli területein, Erdély jelentős részén, Délnyugat-Munténiában és Északkelet-Moldvában. Ezeken a területeken 30 és 36 Celsius-fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet, a legmelegebb a Bánságban lesz.
A pénteki nap folyamán a Körösvidéken, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Délnyugat-Munténiában, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Itt 30 és 35 fok közötti maximumok várhatók, a hőmérséklet-páratartalom index megközelíti a kritikus 80-as értéket.
Maros, Fehér, Szeben, Hunyad, Temes, Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyére narancssárga jelzésű kánikulariasztás lesz érvényes pénteken, itt
Ugyanakkor péntek déltől szombat estig a Bánságban, Körösvidéken és a hegyekben többfelé megélénkül a szél, a széllökések sebessége elérheti az 40–50 km/órát.
a nyugati, az északi és a központi országrészben, szombaton és vasárnap pedig délen, keleten és az ország központi területein. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25 litert, helyenként a 30–40 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–60 kilométer/órát.
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