Hamarosan hangos vége lesz a szeptemberi kánikulának a riasztás szerint

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A meteorológusok szerint csütörtökön 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a Bánság déli részén, Olténia nyugati és déli területein, Erdély jelentős részén, Délnyugat-Munténiában és Északkelet-Moldvában. Ezeken a területeken 30 és 36 Celsius-fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet, a legmelegebb a Bánságban lesz.

A pénteki nap folyamán a Körösvidéken, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Délnyugat-Munténiában, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Itt 30 és 35 fok közötti maximumok várhatók, a hőmérséklet-páratartalom index megközelíti a kritikus 80-as értéket.

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Maros, Fehér, Szeben, Hunyad, Temes, Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyére narancssárga jelzésű kánikulariasztás lesz érvényes pénteken, itt