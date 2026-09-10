Legalább száz tonna aranyat lehetne kitermelni egy erdélyi lelőhelyről, egy kanadai cég szemet is vetett rá

Arany- és rézkitermelésre készül a kanadai Euro Sun Mining Erdélyben, a Rovine nevű projekt finanszírozására szándéknyilatkozatot kötött a cég egy 400 millió dolláros hitelfelvételre – írja az MTI a Economica.net nyomán, amely a vállalat közleményét dolgozta fel.

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A nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a Macquarie Bank Limiteddel és a Trafigura PTE LTD-vel kötötte meg az Euro Sun Mining, a megegyezés szerint az aláírást egy 18 hónapos átvilágítás követi.

A Rovine Projekt egy, az Erdélyi Szigethegységben, Déva és Brád között található arany- és rézlelőhely kiaknázást célozza. A torontói értéktőzsdén jegyzett kanadai vállalat romániai érdekeltségén keresztül szerezte meg 2015-ben a kitermelésre szóló húszéves koncessziót.

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A térség bányáiban a kilencvenes években még háromezren dolgoztak, az utolsó kitermeléseket a 2000-es évek elején zárták be. A feltáró fúrások eredményeként a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy