Munkahely nélkül? Két székelyföldi megye kullog az álláshirdetési lista végén

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Fotó: Borbély Fanni
Az eJobson év eleje óta meghirdetett közel 150 ezer állásból 71 ezer, vagyis csaknem minden második Bukarestben volt elérhető – derül ki az állásközvetítő platform elemzéséből. A legkevesebb állást többek között Hargita és Kovászna megyében hirdették meg.
2026. szeptember 10., 13:032026. szeptember 10., 13:03
2026. szeptember 10., 13:202026. szeptember 10., 13:20
E szerint a fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Iași, Konstanca és Temes megye követi a rangsorban.
Bukarestben nagyon változatos az állást kínáló ágazatok köre, a fővároson kívül pedig elsősorban a kiskereskedelemben, az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban, a pénzügyi és bankszektorban, valamint a szállítás és logisztika területén kerestek alkalmazottakat – írja az Agerpres hírügynökség az állásközvetítő platform elemzésére hivatkozva.
A meghirdetett állások mintegy 60 százaléka pályakezdőknek szólt. Őket a két-öt éves tapasztalattal rendelkező munkavállalók, a tapasztalat nélküliek, az öt évnél hosszabb szakmai múlttal rendelkezők, majd a vezetői állásokra jelentkezők követték.
Az eJobs Salario bér-összehasonlító adatai alapján a legtöbb álláslehetőséget kínáló megyékben havi 5000 és 6500 lej között mozog a nettó átlagbér. E szerint Bukarestben 6500 lej, Kolozs megyében 5800 lej, Temes megyében 5500 lej, Ilfov, Iași, Brassó és Konstanca megyében pedig 5000 lej a nettó átlagfizetés. A pályakezdők átlagosan havi nettó 4000 lejt keresnek.
A legkevesebb állást Hargita, Mehedinți, Krassó-Szörény és Kovászna megyében hirdették meg. Az eJobs szerint emiatt sok álláskereső a hozzá legközelebbi nagyvárosokban próbál elhelyezkedni – derül még ki az elemzésből.
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