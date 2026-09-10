Munkahely nélkül? Két székelyföldi megye kullog az álláshirdetési lista végén

Az eJobson év eleje óta meghirdetett közel 150 ezer állásból 71 ezer, vagyis csaknem minden második Bukarestben volt elérhető – derül ki az állásközvetítő platform elemzéséből. A legkevesebb állást többek között Hargita és Kovászna megyében hirdették meg.

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E szerint a fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Iași, Konstanca és Temes megye követi a rangsorban.

Brassó tavaly még az ötödik helyen állt, idén azonban feljött a másodikra, míg Kolozs és Iași megye hátrébb csúszott.

Bukarestben nagyon változatos az állást kínáló ágazatok köre, a fővároson kívül pedig elsősorban a kiskereskedelemben, az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban, a pénzügyi és bankszektorban, valamint a szállítás és logisztika területén kerestek alkalmazottakat – írja az Agerpres hírügynökség az állásközvetítő platform elemzésére hivatkozva.

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A meghirdetett állások mintegy 60 százaléka pályakezdőknek szólt. Őket a két-öt éves tapasztalattal rendelkező munkavállalók, a tapasztalat nélküliek, az öt évnél hosszabb szakmai múlttal rendelkezők, majd a vezetői állásokra jelentkezők követték.