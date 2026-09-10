Ötszáz méteren ég a száraz növényzet Marosszentgyörgyön, veszélyeztetve a közeli házakat.

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A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint csütörtökön délben a marosszentgyörgyi Márton Áron utcából kértek segítséget tarlótűz miatt.

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A helyszínre öt tűzoltóautóval, egy gyors beavatkozó és parancsnoki járművel, valamint egy drónnal vonultak ki, ez utóbbit a tűz felderítésére és megfigyelésére használják.