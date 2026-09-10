Drónrajt észleltek a Kígyó-sziget közelében, készültségbe helyeztek két vadászgépet és egy helikoptert

Több légi célpontot észlelt a védelmi minisztérium radarrendszere csütörtök délután a román-ukrán határ közelében.

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A szaktárca tájékoztatása szerint a drónrajt 15 óra körül észlelték az ukrán légtérben, a Kígyó-sziget közelében – számol be az Agerpres .

a spanyol légierő két F-18-as vadászgépét, valamint a román légierő egyik IAR-330 Puma SOCAT helikopterét is készenlétbe helyezték.

A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely 15:50 körül RO-Alert-üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye északi részének lakosságát.

Az üzenetben a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és a következő 90 percben húzódjon biztonságos helyre.

Az IGSU az év eleje óta több Ro-Alert üzenetet küldött Tulcea megyében az ukrajnai háborúval kapcsolatos veszélyek miatt, mint amennyit 2023 és 2025 között összesen kiadtak az országban.