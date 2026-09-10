Drónrajt észleltek a Kígyó-sziget közelében, készültségbe helyeztek két vadászgépet és egy helikoptert

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Több légi célpontot észlelt a védelmi minisztérium radarrendszere csütörtök délután a román-ukrán határ közelében.
2026. szeptember 10., 18:072026. szeptember 10., 18:07
2026. szeptember 10., 18:082026. szeptember 10., 18:08
A szaktárca tájékoztatása szerint a drónrajt 15 óra körül észlelték az ukrán légtérben, a Kígyó-sziget közelében – számol be az Agerpres.
A légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és
A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely 15:50 körül RO-Alert-üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye északi részének lakosságát.
Az üzenetben a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és a következő 90 percben húzódjon biztonságos helyre.
Az IGSU az év eleje óta több Ro-Alert üzenetet küldött Tulcea megyében az ukrajnai háborúval kapcsolatos veszélyek miatt, mint amennyit 2023 és 2025 között összesen kiadtak az országban.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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