Elmozdult az RMDSZ támogatottsága a legfrissebb felmérés szerint

Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezet a pártok versenyében, mintegy 20 százalékponttal előzve meg a mögötte következő Szociáldemokrata Pártot (PSD) és Nemzeti Liberális Pártot (PNL) – derül ki az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatásából.

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A felmérés szerint az AUR-ra a választók 39,7 százaléka szavazna, szemben a májusban mért 38,2 százalékkal. A második helyen a PSD áll, amelynek a támogatottsága 18,7 százalékra nőtt a májusi 17,5 százalékról. A PNL-re a megkérdezettek 16,3 százaléka voksolna, ami 4 százalékpontos visszaesést jelent a májusi 20,3 százalékhoz képest.

Az RMDSZ-re a választók 5,5 százaléka szavazna, szemben a májusban mért 5 százalékkal.

A SENS támogatottsága 2,5-ről 4,1 százalékra emelkedett. Az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártja (POT) egyaránt 2,7 százalékot érne el. Előbbi párt támogatottsága május óta 0,2 százalékponttal csökkent, utóbbié 0,8 százalékponttal nőtt. Független jelöltre a választók 1 százaléka, más pártra pedig 0,3 százalékuk voksolna.

A fenti adatok a teljes minta 70,6 százalékát kitevő válaszadók pártpreferenciáit tükrözik, függetlenül attól, hogy biztosan részt vennének-e a választáson – írja az Agerpres hírügynökség az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatására hivatkozva.

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A biztos részvételt ígérő és pártpreferenciával rendelkező válaszadók – a teljes minta 45 százaléka – körében az AUR 40,2, a PNL 17,2, a PSD 16,4, az USR pedig 11,4 százalékon áll.