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Elmozdult az RMDSZ támogatottsága a legfrissebb felmérés szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezet a pártok versenyében, mintegy 20 százalékponttal előzve meg a mögötte következő Szociáldemokrata Pártot (PSD) és Nemzeti Liberális Pártot (PNL) – derül ki az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Székelyhon

2026. szeptember 10., 15:032026. szeptember 10., 15:03

2026. szeptember 10., 15:042026. szeptember 10., 15:04

A felmérés szerint az AUR-ra a választók 39,7 százaléka szavazna, szemben a májusban mért 38,2 százalékkal. A második helyen a PSD áll, amelynek a támogatottsága 18,7 százalékra nőtt a májusi 17,5 százalékról. A PNL-re a megkérdezettek 16,3 százaléka voksolna, ami 4 százalékpontos visszaesést jelent a májusi 20,3 százalékhoz képest.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága 10-ről 9 százalékra csökkent.

Az RMDSZ-re a választók 5,5 százaléka szavazna, szemben a májusban mért 5 százalékkal.

A SENS támogatottsága 2,5-ről 4,1 százalékra emelkedett. Az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártja (POT) egyaránt 2,7 százalékot érne el. Előbbi párt támogatottsága május óta 0,2 százalékponttal csökkent, utóbbié 0,8 százalékponttal nőtt. Független jelöltre a választók 1 százaléka, más pártra pedig 0,3 százalékuk voksolna.

A fenti adatok a teljes minta 70,6 százalékát kitevő válaszadók pártpreferenciáit tükrözik, függetlenül attól, hogy biztosan részt vennének-e a választáson – írja az Agerpres hírügynökség az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatására hivatkozva.

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A biztos részvételt ígérő és pártpreferenciával rendelkező válaszadók – a teljes minta 45 százaléka – körében az AUR 40,2, a PNL 17,2, a PSD 16,4, az USR pedig 11,4 százalékon áll.

Az RMDSZ és a SENS támogatottsága egyaránt 4,8,

a POT-é 2,2, az SOS Romániáé 1,8 százalék. Független jelöltre 1 százalék, más pártra 0,2 százalék szavazna.

Akik biztosan elmennének szavazni, és akik nagyon nem

A parlamenti választásokon való részvételi hajlandóságot egy tízfokú skálán mérték, amelyen az 1-es azt jelentette, hogy a válaszadó biztosan nem megy el szavazni, a 10-es pedig azt, hogy biztosan részt vesz a választáson.

  • A megkérdezettek 17,8 százaléka az 1-es (nem szavaz),

  • 56,7 százaléka pedig a 10-es (szavaz) értéket jelölte meg,

  • míg 1,8 százalékuk nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

Politikai válságban romló pártok

Az INSCOP Research igazgatója, Remus Ștefureac rámutatott,

az elhúzódó politikai válság és annak gazdasági, társadalmi, valamint megítélésbeli következményei egyre inkább erodálják a korábbi kormánykoalíció pártjainak támogatottságát, így egyikük sem tud 20 százalék fölé kerülni.

A PNL a bizalmatlansági indítvány után megerősödött, de az ügyvivő kormányzás négy hónapja alatt elveszítette az akkor szerzett előnyét. A PSD és az USR támogatottsága enyhén javult, míg az AUR továbbra is 40 százalék körül áll.

Az INSCOP felmérése szeptember 1. és 7. között készült 1100 fős mintán. A hibahatár ±3 százalék.

RMDSZ Politika
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