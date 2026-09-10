Elmozdult az RMDSZ támogatottsága a legfrissebb felmérés szerint

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Fotó: Pinti Attila
Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezet a pártok versenyében, mintegy 20 százalékponttal előzve meg a mögötte következő Szociáldemokrata Pártot (PSD) és Nemzeti Liberális Pártot (PNL) – derül ki az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatásából.
2026. szeptember 10., 15:032026. szeptember 10., 15:03
2026. szeptember 10., 15:042026. szeptember 10., 15:04
A felmérés szerint az AUR-ra a választók 39,7 százaléka szavazna, szemben a májusban mért 38,2 százalékkal. A második helyen a PSD áll, amelynek a támogatottsága 18,7 százalékra nőtt a májusi 17,5 százalékról. A PNL-re a megkérdezettek 16,3 százaléka voksolna, ami 4 százalékpontos visszaesést jelent a májusi 20,3 százalékhoz képest.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága 10-ről 9 százalékra csökkent.
A SENS támogatottsága 2,5-ről 4,1 százalékra emelkedett. Az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártja (POT) egyaránt 2,7 százalékot érne el. Előbbi párt támogatottsága május óta 0,2 százalékponttal csökkent, utóbbié 0,8 százalékponttal nőtt. Független jelöltre a választók 1 százaléka, más pártra pedig 0,3 százalékuk voksolna.
A fenti adatok a teljes minta 70,6 százalékát kitevő válaszadók pártpreferenciáit tükrözik, függetlenül attól, hogy biztosan részt vennének-e a választáson – írja az Agerpres hírügynökség az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatására hivatkozva.
A biztos részvételt ígérő és pártpreferenciával rendelkező válaszadók – a teljes minta 45 százaléka – körében az AUR 40,2, a PNL 17,2, a PSD 16,4, az USR pedig 11,4 százalékon áll.
a POT-é 2,2, az SOS Romániáé 1,8 százalék. Független jelöltre 1 százalék, más pártra 0,2 százalék szavazna.
A parlamenti választásokon való részvételi hajlandóságot egy tízfokú skálán mérték, amelyen az 1-es azt jelentette, hogy a válaszadó biztosan nem megy el szavazni, a 10-es pedig azt, hogy biztosan részt vesz a választáson.
A megkérdezettek 17,8 százaléka az 1-es (nem szavaz),
56,7 százaléka pedig a 10-es (szavaz) értéket jelölte meg,
míg 1,8 százalékuk nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.
Az INSCOP Research igazgatója, Remus Ștefureac rámutatott,
A PNL a bizalmatlansági indítvány után megerősödött, de az ügyvivő kormányzás négy hónapja alatt elveszítette az akkor szerzett előnyét. A PSD és az USR támogatottsága enyhén javult, míg az AUR továbbra is 40 százalék körül áll.
Az INSCOP felmérése szeptember 1. és 7. között készült 1100 fős mintán. A hibahatár ±3 százalék.
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