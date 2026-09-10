Virágkocsik vonulnak fel Marosvásárhelyen

Harmadik alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a Virágvarázs fesztivált, amelynek keretében szombaton virágokkal díszített kocsik vonulnak fel a főtéren.

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Pénteken délután kezdődik a harmadik Virágvarázs fesztivál a marosvásárhelyi várban. A szervezők szerint a háromnapos rendezvény célja lehetőséget adni a virágkötőknek, kézműveseknek a bemutatkozásra, a helyi táncosoknak, tánccsoportoknak a fellépésre.

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A marosvásárhelyi várban vasárnap délutánig lehet megnézni a virágkompozíciókat, de vásárolni is lehet a virágtermelők standjainál.

Pénteken 18.30-tól Szentjobbi Gergő és Mihály Csaba akusztikus koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők.