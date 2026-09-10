Huszonnégy PNRR-projektet zárt le határidőre Sepsiszentgyörgy 

Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatón összegezte a sepsiszentgyörgyi PNRR-projekteket
Fotó: Tuchiluș Alex
Lezárta huszonnégy PNRR-pályázatát határidőre a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, így egyetlen megkésett, támogatásból finanszírozott beruházás miatt sem kell büntetést fizetnie. A város 26 projektből 24-et végigvitt, kettő még folyamatban van.
2026. szeptember 10., 14:412026. szeptember 10., 14:41
2026. szeptember 10., 16:032026. szeptember 10., 16:03
Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak egyetlen megkésett, az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott beruházás miatt sem kell büntetést fizetnie.
A beruházások öt nagy területre koncentrálódtak:
tanintézmények felújítása,
tömbházszigetelések,
városi közszállítás,
turizmus,
hulladékgyűjtés modernizálása.
A projektek összértéke kis híján 320 millió lej, ebből 233,5 millió lej a vissza nem térítendő támogatás, amelyhez a helyi költségvetésből 86,3 millió lejt kellett hozzátenni.
Fotó: Tuchiluș Alex
Sok esetben a város önrésze nagyobb volt a támogatásnál, mivel a PNRR-ből csak bizonyos típusú beruházásokat számoltak el, az önkormányzat viszont ugyanazon munkálatok részeként más szükséges beavatkozásokat is elvégeztetett, például a Váradi József iskola esetében.
A város eredetileg több pályázattal készült, de amikor tavaly augusztusban a kormány csökkentette a PNRR keretét, néhány beruházásról lemondtak.
gyakorlatilag mindet, amelyet vissza nem térítendő támogatásból finanszíroztak.
Fotó: Tuchiluș Alex
Két projekt még folyamatban van, ezek esetében a munkálatokat a PNRR hitelkeretéből finanszírozzák: a Napsugár óvodához tartozó bölcsőde felújítását év végéig befejezik, az úgynevezett ADAS-tömbház felújítása azonban nehezebben halad.
A lezárt pályázatok közé tartozik a Váradi József és a Nicolae Colan általános iskolák, a Berde Áron Gazdasági Líceum, a Hófehérke és a Napsugár óvodák felújítása, valamint a Székely Mikó Kollégium bentlakásának modernizálása. Emellett az iskolákat digitális eszközökkel és új bútorzattal is felszerelték.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez kivételesnek számít, mert a korábbi tömbházfelújítási programokban mindig szükség volt valamilyen arányú lakossági önrészre.
A buszok beszerzését és a töltőállomások létesítését magában foglaló programot a város már júniusban lezárta.
A turizmus élénküléséhez járulhat hozzá a Kommunizmus Múzeuma, amelyet diákcsoportok már látogatnak, hivatalos megnyitója azonban csak októberben lesz.
A hulladékgyűjtő ökoszigetek szintén PNRR-támogatásból készültek el. Antal Árpád elismerte, ezek telepítése nem nevezhető sikertörténetnek, ugyanis
Az ökoszigetek telepítése nem nevezhető sikertörténetnek – ismerte el Antal Árpád polgármester
Fotó: Tuchiluș Alex
Több pályázatról is lemondott a város, mert a PNRR-finanszírozásnál előnyösebbet talált. Ide tartozik a Mikes Kelemen Líceum két épületének felújítása, a duális kampusz és az nZEB-lakások építése.
A polgármester kiemelte, hogy az uniós pályázatok 5–600 embernek biztosítottak munkalehetőséget az építőiparban.
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.
Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten majd közös bográcsozáson vesznek részt.
Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.
Szexuális bűncselekmény miatt korábban már letöltötte jogerősen kiszabott börtönbüntetését az a 40 éves, Kovászna megyei férfi, akinek ismételten egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt kell felelnie a törvény előtt.
szóljon hozzá!