Huszonnégy PNRR-projektet zárt le határidőre Sepsiszentgyörgy 

Lezárta huszonnégy PNRR-pályázatát határidőre a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, így egyetlen megkésett, támogatásból finanszírozott beruházás miatt sem kell büntetést fizetnie. A város 26 projektből 24-et végigvitt, kettő még folyamatban van.

Bodor Tünde 2026. szeptember 10., 14:412026. szeptember 10., 14:41 2026. szeptember 10., 16:032026. szeptember 10., 16:03

Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak egyetlen megkésett, az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott beruházás miatt sem kell büntetést fizetnie. Hirdetés A beruházások öt nagy területre koncentrálódtak: tanintézmények felújítása,

tömbházszigetelések,

városi közszállítás,

turizmus,

hulladékgyűjtés modernizálása. A projektek összértéke kis híján 320 millió lej, ebből 233,5 millió lej a vissza nem térítendő támogatás, amelyhez a helyi költségvetésből 86,3 millió lejt kellett hozzátenni.

Fotó: Tuchiluș Alex

Sok esetben a város önrésze nagyobb volt a támogatásnál, mivel a PNRR-ből csak bizonyos típusú beruházásokat számoltak el, az önkormányzat viszont ugyanazon munkálatok részeként más szükséges beavatkozásokat is elvégeztetett, például a Váradi József iskola esetében. A város eredetileg több pályázattal készült, de amikor tavaly augusztusban a kormány csökkentette a PNRR keretét, néhány beruházásról lemondtak.

Huszonhat projektet kezdtek el, ezek közül huszonnégyet végigvittek,

gyakorlatilag mindet, amelyet vissza nem térítendő támogatásból finanszíroztak.

Fotó: Tuchiluș Alex

Két projekt még folyamatban van, ezek esetében a munkálatokat a PNRR hitelkeretéből finanszírozzák: a Napsugár óvodához tartozó bölcsőde felújítását év végéig befejezik, az úgynevezett ADAS-tömbház felújítása azonban nehezebben halad. A lezárt beruházások A lezárt pályázatok közé tartozik a Váradi József és a Nicolae Colan általános iskolák, a Berde Áron Gazdasági Líceum, a Hófehérke és a Napsugár óvodák felújítása, valamint a Székely Mikó Kollégium bentlakásának modernizálása. Emellett az iskolákat digitális eszközökkel és új bútorzattal is felszerelték.

Összesen 816 tömbházlakást hőszigeteltek a lakók anyagi hozzájárulása nélkül.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ez kivételesnek számít, mert a korábbi tömbházfelújítási programokban mindig szükség volt valamilyen arányú lakossági önrészre.

A közszállítás modernizálására 39 millió lejt fordítottak.

A buszok beszerzését és a töltőállomások létesítését magában foglaló programot a város már júniusban lezárta. A turizmus élénküléséhez járulhat hozzá a Kommunizmus Múzeuma, amelyet diákcsoportok már látogatnak, hivatalos megnyitója azonban csak októberben lesz. A hulladékgyűjtő ökoszigetek szintén PNRR-támogatásból készültek el. Antal Árpád elismerte, ezek telepítése nem nevezhető sikertörténetnek, ugyanis

az országosan egységes közbeszerzés eredményeként gyenge minőségű kukákat kellett vásárolni.

Az ökoszigetek telepítése nem nevezhető sikertörténetnek – ismerte el Antal Árpád polgármester Fotó: Tuchiluș Alex