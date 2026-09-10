Különös kegyetlenséggel ölte meg kislányát, életfogytiglanra ítélték

Fotó: Pixabay
Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Gyulai Törvényszék az öthónapos kislányát különös kegyetlenséggel meggyilkoló békési férfit csütörtökön. Az ítélet nem jogerős.
2026. szeptember 10., 17:112026. szeptember 10., 17:11
2026. szeptember 13., 21:122026. szeptember 13., 21:12
Az elsőfokú ítélet szerint a férfi legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra a fegyházból; tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, és
A vádlott és ügyvédje enyhébb büntetésért és a különös kegyetlenséggel történő minősítés megváltoztatásáért kért fellebezést. A másodfokú eljárás lefolytatásáig a férfi – akit fokozottan szuicid hajlamúként tartanak nyilván a börtönben – letartóztatásban marad – számol be az MTI.
A büntetlen előéletű férfi 2024. szeptember 10-én este 21 óra 38 perckor maradt egyedül iker kislányával, a kisfiút nehézlégzés miatt ekkor vitte el a mentő az édesanyával együtt.
Az akkor öthónapos kislány – aki az anya vallomása szerint nyugodt baba volt, szinte sosem sírt – vélhetően azért, mert éhes volt, sírni kezdett.
Bár volt elkészített tápszer, ahelyett, hogy megetette volna a gyermeket, megpróbálta elcsendesíteni. A nyomozás során és az első bírósági tárgyaláson tett vallomásai számos ellentmondást tartalmaztak, a férfi olyat is mondott, hogy a gyermek leesett az ágyról, hogy többször eldobta magától, illetve megpróbálta nyakába téve megnyugtatni, és onnan esett arccal előre a földre.
Az apa megpróbálta felhívni a másik gyerekkel kórházban lévő feleségét, két videót küldött a kislányról, majd kihívta a mentőket, akik megállapították, hogy a csecsemő a klinikai halál állapotába került.
Az egyik helyszínen lévő mentőápoló a bírósági tárgyalás során elmondta, az apa „egyáltalán nem volt pánikban, nem sírt”, önmarcangolásra utaló jelet nem mutatott.
A kislányt körülbelül egy óra alatt a helyszínen sikerült újraéleszteni, ahogy állt helyre a keringés, úgy vált láthatóvá egyre több külsérelmi nyom.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta az apát.
A kirendelt védőügyvéd gondatlanságból elkövetett emberölés minősítést kért, hangsúlyozva, hogy a férfi nem megölni, csak elhallgattatni akarta a gyereket; enyhítő körülményként hozva fel az apa nehéz gyermekkorát. Az elkövetőt állítása szerint gyerekkorában verte az apja.
A vád és a védelem is enyhítő körülménynek hozta fel, hogy
A feleség tanúvallomásában kitért rá, hogy ő mindössze annyit vett észre, hogy voltak napok, amikor férje magába forduló volt, de szerinte csak azért állította magáról, hogy pszichopata, hogy féljenek tőle. "
„De nem félt tőle senki” – mondta.
A feleség azt is elmondta, hogy a férfi nem akart gyereket, és
A férfi az eljárás során részben beismerte tettét, de az eljáró bíró az ítélethirdetéskor megjegyezte, hogy még az utolsó szó jogán sem tanúsított semmilyen megbánást.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.