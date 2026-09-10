Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Különös kegyetlenséggel ölte meg kislányát, életfogytiglanra ítélték

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Gyulai Törvényszék az öthónapos kislányát különös kegyetlenséggel meggyilkoló békési férfit csütörtökön. Az ítélet nem jogerős.

Székelyhon

2026. szeptember 10., 17:112026. szeptember 10., 17:11

2026. szeptember 13., 21:122026. szeptember 13., 21:12

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra a fegyházból; tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, és

megszüntették szülői felügyeleti jogát a kislánnyal egyidőben született iker kisfiú gyermekével szemben.

A vádlott és ügyvédje enyhébb büntetésért és a különös kegyetlenséggel történő minősítés megváltoztatásáért kért fellebezést. A másodfokú eljárás lefolytatásáig a férfi – akit fokozottan szuicid hajlamúként tartanak nyilván a börtönben – letartóztatásban marad – számol be az MTI.

A büntetlen előéletű férfi 2024. szeptember 10-én este 21 óra 38 perckor maradt egyedül iker kislányával, a kisfiút nehézlégzés miatt ekkor vitte el a mentő az édesanyával együtt.

Az akkor öthónapos kislány – aki az anya vallomása szerint nyugodt baba volt, szinte sosem sírt – vélhetően azért, mert éhes volt, sírni kezdett.

A férfi labilis idegállapotú volt, több kapcsolatból korábban három gyermeke született, valamennyit bántalmazta, mert nem bírta elviselni a sírást, a zajt.

Bár volt elkészített tápszer, ahelyett, hogy megetette volna a gyermeket, megpróbálta elcsendesíteni. A nyomozás során és az első bírósági tárgyaláson tett vallomásai számos ellentmondást tartalmaztak, a férfi olyat is mondott, hogy a gyermek leesett az ágyról, hogy többször eldobta magától, illetve megpróbálta nyakába téve megnyugtatni, és onnan esett arccal előre a földre.

A kislány fején igazságügyi szakértők nyolc külsérelmi nyomot és hat belső elváltozást találtak, a fejet ért legalább tíz behatásból – vélhetően ököllel történő ütésből – kettő közepes vagy súlyos erősségű volt.

Az apa megpróbálta felhívni a másik gyerekkel kórházban lévő feleségét, két videót küldött a kislányról, majd kihívta a mentőket, akik megállapították, hogy a csecsemő a klinikai halál állapotába került.

Az egyik helyszínen lévő mentőápoló a bírósági tárgyalás során elmondta, az apa „egyáltalán nem volt pánikban, nem sírt”, önmarcangolásra utaló jelet nem mutatott.

A kislányt körülbelül egy óra alatt a helyszínen sikerült újraéleszteni, ahogy állt helyre a keringés, úgy vált láthatóvá egyre több külsérelmi nyom.

A csecsemő szeptember 12-én oxigénhiányos agykárosodás, heveny agyvizenyő, agykárosodás és egyéb sérülések miatt a kórházban elhunyt.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta az apát.

A kirendelt védőügyvéd gondatlanságból elkövetett emberölés minősítést kért, hangsúlyozva, hogy a férfi nem megölni, csak elhallgattatni akarta a gyereket; enyhítő körülményként hozva fel az apa nehéz gyermekkorát. Az elkövetőt állítása szerint gyerekkorában verte az apja.

A vád és a védelem is enyhítő körülménynek hozta fel, hogy

a férfi labilis idegzetű, személyiség- és visszatérő hangulati, depressziós zavarban szenved.

A feleség tanúvallomásában kitért rá, hogy ő mindössze annyit vett észre, hogy voltak napok, amikor férje magába forduló volt, de szerinte csak azért állította magáról, hogy pszichopata, hogy féljenek tőle. "

„De nem félt tőle senki” – mondta.

A feleség azt is elmondta, hogy a férfi nem akart gyereket, és

nem is volt igazán kapcsolata az ikrekkel – ahogyan a korábbi kapcsolataiból született négy fiával sem – „egyáltalán nem foglalkozott velük, a nevüket sem tudta”.

A férfi az eljárás során részben beismerte tettét, de az eljáró bíró az ítélethirdetéskor megjegyezte, hogy még az utolsó szó jogán sem tanúsított semmilyen megbánást.

Külföld Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Székelyhon

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Székelyhon

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Székely Sport

Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Krónika

Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Székely Sport

Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Nőileg

Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 15., kedd

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
2026. szeptember 15., kedd

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket

A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
2026. szeptember 15., kedd

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
2026. szeptember 15., kedd

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát

Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
2026. szeptember 15., kedd

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
2026. szeptember 15., kedd

Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
2026. szeptember 15., kedd

Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel

Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
2026. szeptember 15., kedd

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
2026. szeptember 15., kedd

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök

A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
2026. szeptember 15., kedd

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
2026. szeptember 15., kedd

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban

A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
2026. szeptember 15., kedd

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt

Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
2026. szeptember 15., kedd

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
2026. szeptember 15., kedd

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők

A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
2026. szeptember 15., kedd

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
2026. szeptember 15., kedd

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok

Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
2026. szeptember 15., kedd

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!