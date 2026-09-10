Különös kegyetlenséggel ölte meg kislányát, életfogytiglanra ítélték

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Gyulai Törvényszék az öthónapos kislányát különös kegyetlenséggel meggyilkoló békési férfit csütörtökön. Az ítélet nem jogerős.

Székelyhon 2026. szeptember 10., 17:112026. szeptember 10., 17:11 2026. szeptember 13., 21:122026. szeptember 13., 21:12

Az elsőfokú ítélet szerint a férfi legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra a fegyházból; tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, és

megszüntették szülői felügyeleti jogát a kislánnyal egyidőben született iker kisfiú gyermekével szemben.

A vádlott és ügyvédje enyhébb büntetésért és a különös kegyetlenséggel történő minősítés megváltoztatásáért kért fellebezést. A másodfokú eljárás lefolytatásáig a férfi – akit fokozottan szuicid hajlamúként tartanak nyilván a börtönben – letartóztatásban marad – számol be az MTI. A büntetlen előéletű férfi 2024. szeptember 10-én este 21 óra 38 perckor maradt egyedül iker kislányával, a kisfiút nehézlégzés miatt ekkor vitte el a mentő az édesanyával együtt. Az akkor öthónapos kislány – aki az anya vallomása szerint nyugodt baba volt, szinte sosem sírt – vélhetően azért, mert éhes volt, sírni kezdett.

A férfi labilis idegállapotú volt, több kapcsolatból korábban három gyermeke született, valamennyit bántalmazta, mert nem bírta elviselni a sírást, a zajt.

Bár volt elkészített tápszer, ahelyett, hogy megetette volna a gyermeket, megpróbálta elcsendesíteni. A nyomozás során és az első bírósági tárgyaláson tett vallomásai számos ellentmondást tartalmaztak, a férfi olyat is mondott, hogy a gyermek leesett az ágyról, hogy többször eldobta magától, illetve megpróbálta nyakába téve megnyugtatni, és onnan esett arccal előre a földre.

A kislány fején igazságügyi szakértők nyolc külsérelmi nyomot és hat belső elváltozást találtak, a fejet ért legalább tíz behatásból – vélhetően ököllel történő ütésből – kettő közepes vagy súlyos erősségű volt.

Az apa megpróbálta felhívni a másik gyerekkel kórházban lévő feleségét, két videót küldött a kislányról, majd kihívta a mentőket, akik megállapították, hogy a csecsemő a klinikai halál állapotába került. Az egyik helyszínen lévő mentőápoló a bírósági tárgyalás során elmondta, az apa „egyáltalán nem volt pánikban, nem sírt”, önmarcangolásra utaló jelet nem mutatott. A kislányt körülbelül egy óra alatt a helyszínen sikerült újraéleszteni, ahogy állt helyre a keringés, úgy vált láthatóvá egyre több külsérelmi nyom.

A csecsemő szeptember 12-én oxigénhiányos agykárosodás, heveny agyvizenyő, agykárosodás és egyéb sérülések miatt a kórházban elhunyt.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta az apát. A kirendelt védőügyvéd gondatlanságból elkövetett emberölés minősítést kért, hangsúlyozva, hogy a férfi nem megölni, csak elhallgattatni akarta a gyereket; enyhítő körülményként hozva fel az apa nehéz gyermekkorát. Az elkövetőt állítása szerint gyerekkorában verte az apja. A vád és a védelem is enyhítő körülménynek hozta fel, hogy

a férfi labilis idegzetű, személyiség- és visszatérő hangulati, depressziós zavarban szenved.

A feleség tanúvallomásában kitért rá, hogy ő mindössze annyit vett észre, hogy voltak napok, amikor férje magába forduló volt, de szerinte csak azért állította magáról, hogy pszichopata, hogy féljenek tőle. " „De nem félt tőle senki” – mondta. A feleség azt is elmondta, hogy a férfi nem akart gyereket, és

nem is volt igazán kapcsolata az ikrekkel – ahogyan a korábbi kapcsolataiból született négy fiával sem – „egyáltalán nem foglalkozott velük, a nevüket sem tudta”.