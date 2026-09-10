Pénzért vetette volna be a befolyását, lebukott a korrupt Kovászna megyei politikus

Választási bizottságba lehetett bekerülni politikai hátszéllel, ehhez azonban fizetni kellett a 71 éves politikusnak. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Vádat emeltek egy 61 éves Kovászna megyei politikus ellen, aki 68 személytől kért pénzt és cserébe választási bizottsági helyeket ígért. A hatósági tájékoztatás nem nevezi meg az említett politikust.
A Kovászna megyei Ügyészségtől kapott tájékoztatás szerint szeptember 10-én vádat emeltek a 71 éves C.I. ellen, aki befolyását és tekintélyét arra használta fel, hogy saját maga vagy más számára jogtalan pénzt, javakat vagy egyéb előnyöket szerezzen.
Ugyancsak vádat emeltek az 50 éves S.S. ellen, akit részt vett a bűncselekményben, segítve C.I.-t.
A vádirat szerint C.I. 2024 novemberének végén és decemberének elején,
A gyanú szerint ahhoz kötötte 68 személy választási bizottsági tagként történő kinevezését, hogy személyenként 100-200 lej közötti összeget fizessenek. A pénzösszegeket saját bankszámlájára utalták, „választási kampányhoz nyújtott adomány” vagy „tagdíj” megjelöléssel.
A vádirat szerint S.S. ugyanezen időszakban segítséget nyújtott C.I.-nek, hogy a férfi a befolyását jogtalan pénzösszegek megszerzésére használhassa.
A nyomozást a Kovászna megyei ügyészség ügyésze folytatta le, a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával.
A közlemény kiemeli, hogy a büntetőeljárás teljes időtartama alatt az érintett személyeket megilleti az ártatlanság vélelme.
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