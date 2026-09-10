Pénzért vetette volna be a befolyását, lebukott a korrupt Kovászna megyei politikus

Vádat emeltek egy 61 éves Kovászna megyei politikus ellen, aki 68 személytől kért pénzt és cserébe választási bizottsági helyeket ígért. A hatósági tájékoztatás nem nevezi meg az említett politikust.

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A Kovászna megyei Ügyészségtől kapott tájékoztatás szerint szeptember 10-én vádat emeltek a 71 éves C.I. ellen, aki befolyását és tekintélyét arra használta fel, hogy saját maga vagy más számára jogtalan pénzt, javakat vagy egyéb előnyöket szerezzen.

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Ugyancsak vádat emeltek az 50 éves S.S. ellen, akit részt vett a bűncselekményben, segítve C.I.-t.

A vádirat szerint C.I. 2024 novemberének végén és decemberének elején,