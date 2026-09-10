Válságkezelésért felelős uniós biztost fogadott a Cotroceni-palotában Nicușor Dan

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő csütörtökön a Cotroceni-palotában fogadta Hadja Lahbib egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős uniós biztost.
2026. szeptember 10., 16:242026. szeptember 10., 16:24
2026. szeptember 10., 16:332026. szeptember 10., 16:33
Valentin Naumescu elnöki tanácsadó beszámolója szerint a találkozón az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának jelentőségéről egyeztettek. A rendszer keretében működő rescEU repülőjárataival idén civileket menekítettek ki a közel-keleti bombázások idején – emlékeztetett az Agerpres beszámolója szerint.
Azt is közölte, hogy az uniós biztos köszönőlevelet adott át a román elnöknek és elismerését fejezte ki Románia szerepvállalásáért
Az elnöki tanácsadó beszámolója értelmében Lahbib támogatásáról biztosította a Románia által kezdeményezett fekete-tengeri reziliencia- és együttműködési platform létrehozását. A javasolt együttműködési keret célja
Nicușor Dan államelnök az X platformon rámutatott, hogy a megbeszélésen megerősítette Románia határozott elkötelezettségét
„Kiemelt prioritásaink közé tartozik a védekezőképesség fokozása és a felkészültség a Fekete-tenger térségében, Ukrajnában és a Moldovai Köztársaságban, valamint annak biztosítása, hogy hatékonyan működjenek a válságkezelési eszközök – az unió polgári védelmi mechanizmusa és a rescEU –, továbbá erősítsük a reagálóképességet a humanitárius helyzetek kezelésében, és szoros együttműködést tartsunk fenn az Európai Bizottsággal Oroszország Ukrajna elleni agressziójának kontextusában” – fogalmazott bejegyzésében az államfő.
Hozzátette: Románia erőfeszítéseinek köszönhetően
Az uniós biztos romániai látogatása során Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel és Raed Arafat belügyi államtitkárral, a katasztrófavédelmi főosztály vezetőjével is tárgyal. Bemutatják neki
Hadja Lahbib ugyanakkor találkozni fog olyan romániai tűzoltókkal is, akik az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében Franciaországban, Görögországban és Szerbiában segítettek az erdő- és bozóttüzek megfékezésében.
Az uniós biztos pénteken Chișinăuba utazik, ahol az európai válságkezelési és polgári védelmi támogatásról, valamint a Moldova európai integrációjához kapcsolódó egyenlőségi és diszkriminációmentességi kérdésekről tárgyal.
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