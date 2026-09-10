Válságkezelésért felelős uniós biztost fogadott a Cotroceni-palotában Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön a Cotroceni-palotában fogadta Hadja Lahbib egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős uniós biztost.

Székelyhon 2026. szeptember 10., 16:242026. szeptember 10., 16:24 2026. szeptember 10., 16:332026. szeptember 10., 16:33

Valentin Naumescu elnöki tanácsadó beszámolója szerint a találkozón az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának jelentőségéről egyeztettek. A rendszer keretében működő rescEU repülőjárataival idén civileket menekítettek ki a közel-keleti bombázások idején – emlékeztetett az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés Azt is közölte, hogy az uniós biztos köszönőlevelet adott át a román elnöknek és elismerését fejezte ki Románia szerepvállalásáért

a közel-keleti válság- és konfliktusövezetekben rekedt gyermekek és civilek kimenekítésében.

Az elnöki tanácsadó beszámolója értelmében Lahbib támogatásáról biztosította a Románia által kezdeményezett fekete-tengeri reziliencia- és együttműködési platform létrehozását. A javasolt együttműködési keret célja

a Fekete-tenger térségében élő civilek védelmének és a válsághelyzetekre való felkészülésnek az erősítése.

Nicușor Dan államelnök az X platformon rámutatott, hogy a megbeszélésen megerősítette Románia határozott elkötelezettségét

az Európai Unió ellenálló és reagálási képességének megerősítése iránt az egyre összetettebb biztonsági környezetben.

„Kiemelt prioritásaink közé tartozik a védekezőképesség fokozása és a felkészültség a Fekete-tenger térségében, Ukrajnában és a Moldovai Köztársaságban, valamint annak biztosítása, hogy hatékonyan működjenek a válságkezelési eszközök – az unió polgári védelmi mechanizmusa és a rescEU –, továbbá erősítsük a reagálóképességet a humanitárius helyzetek kezelésében, és szoros együttműködést tartsunk fenn az Európai Bizottsággal Oroszország Ukrajna elleni agressziójának kontextusában” – fogalmazott bejegyzésében az államfő. Hozzátette: Románia erőfeszítéseinek köszönhetően

augusztus 31-te óta öt gázai gyerek részesül életmentő kezelésben Romániában és Belgiumban.

Az uniós biztos romániai látogatása során Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel és Raed Arafat belügyi államtitkárral, a katasztrófavédelmi főosztály vezetőjével is tárgyal. Bemutatják neki

az uniós forrásokból vásárolt, vészhelyzetek kezelésére szolgáló földi és légi kapacitásokat, köztük a rescEU állandó flottájához tartozó helikoptert.