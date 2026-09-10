Erősödött a lej csütörtökön

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,05 banival (0,01 százalékkal) 5,2537 lejre csökkent a szerdai 5,2542 lejről.

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A román fizetőeszköz erősödött az amerikai dollárhoz képest is, amelynek az árfolyama 0,30 banival (0,07 százalékkal) 4,5164 lejre csökkent a szerdai 4,5194 lejről – ismerteti az Agerpres.

A svájci frankhoz képest is erősödött a lej; előbbi árfolyama 0,61 banival (0,11 százalékkal) 5,5707 lejre csökkent a szerdán jegyzett 5,5768 lejről.

Az arany grammonkénti ára a szerdai 638,2649 lejről 638,0876 lejre csökkent csütörtökön.