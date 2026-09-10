Magyar Péter: nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait

Nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban.

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Magyar Péter azt mondta, nem „brüsszelezni” akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, „miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát” – számol be az MTI.

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„Ez nagyon nincs rendben. Ez nem egy jó üzenet” – fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben.

Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta: rengeteget változott a világ,