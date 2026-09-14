Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.

Simon Virág 2026. szeptember 14., 11:522026. szeptember 14., 11:52

Maros megyében, mint ahogy az országban máshol is, a megyei önkormányzat feladata megszervezni a vidéki tömegközlekedést. Ez azt jelenti, hogy négyévente versenytárgyaláson kell kiválasztania a személyszállító cégeket, amelyek az előzetesen elfogadott menetrend szerint szállítják az utasokat. Hirdetés A megyei tanács szakembereinek kell ellenőrizniük a menetrend betartását is, és nekik kell megoldást találniuk, ha egy-egy szolgáltató visszamondja a járatot. Ez elég gyakran megtörténik, főleg azokon az útvonalakon, ahol kevés az utas, és nem nyereséges a járatok működtetése.

Így mondta vissza a szolgáltató idén februárban a Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd és Tófalva, illetve Marosvásárhely közötti buszjáratot,

és maradtak tömegközlekedési szolgáltatás nélkül a két település lakói. Mint a Székelyhonhoz forduló Kiss Árpád elmondta, az elmúlt hónapokban sok ígéret elhangzott, de iskolakezdésig nem sikerült megoldani a buszkérdést.

A vidéki tömegközlekedés Maros megyében sem zökkenőmentes Fotó: Haáz Vince

Február óta gondok vannak A panaszos szerint több száz lakost és több tucat diákot érint a tömegközlekedés hiánya.

A település középiskolás és szakiskolás diákjai elesnek az oktatáshoz való joguk gyakorlástól, mivel semmilyen tömegközlekedési lehetőség nem áll rendelkezésükre, amellyel eljuthatnának a marosvásárhelyi iskolákba.

Ez a teljes elszigeteltség már több mint nyolc hónapja, 2026. február 1-je óta tart. Annak ellenére, hogy az ügyet több alkalommal is jeleztük, továbbá egy 201 aláírást tartalmazó petíciót is benyújtottunk a Maros Megyei Tanácshoz és Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalához, nem történt előrelépés. Májusban a polgármesteri hivatal írásban biztosított arról, hogy ezen a nyáron rendszeres járatok indulnak. A nyár elmúlt, az iskola elkezdődött, a tömegközlekedés pedig továbbra sem biztosított” – nyilatkozta. Nem az önkormányzat feladata Sófalvai Szabolcs polgármester a Székelyhon megkérésére hangsúlyozta, a megyei tömegközeledés biztosítása elsősorban a megyei tanács feladata, nem a polgármesteri hivatalé.

A cégek azért nem biztosítják a menetrendszerinti járatokat, mert kevés az utas, így veszteséges a szállításuk.

Februárban visszalépett a korábbi szolgáltató, és a megyei tanácsnak kellett volna egyeztetnie vele vagy mással, de ez nem történt meg. Közben a marosszentgyörgyi buszjáratot átvette a metropoliszövezetben működő szolgáltató, amelyhez jelenleg hét önkormányzat tartozik. A két kisebb településre azonban nem tudták biztosítani a buszjáratot, részben azért, mert nagyon megemelkedtek volna a költségek, részben mert maxi-taxi vagy kisbusz kellett volna, ami a szolgáltatónak nincs. Körvonalazódik a megoldás „Megoldásként kisbuszt akarunk vásárolni, egy használt jármű beszerezéshez szükséges összeget be is foglaltunk az idei költségvetésbe. Ezt azonban számos egyeztetés előzte meg, a metropolisz-típusú tömegközlekedésben érdekelt önkormányzatoknak is bele kellett egyezniük. Most következik a megvásárlása.

Idén ősszel be tud indulni a járat, de Csejdről és Tófalváról csak Marosszentgyörgyre fogja szállítani az utasokat; onnan majd más járattal érhetnek el a városba