Csejd és Tófalva elszigetelt a buszjárat hiánya miatt
Fotó: Haáz Vince
Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Maros megyében, mint ahogy az országban máshol is, a megyei önkormányzat feladata megszervezni a vidéki tömegközlekedést. Ez azt jelenti, hogy négyévente versenytárgyaláson kell kiválasztania a személyszállító cégeket, amelyek az előzetesen elfogadott menetrend szerint szállítják az utasokat.
A megyei tanács szakembereinek kell ellenőrizniük a menetrend betartását is, és nekik kell megoldást találniuk, ha egy-egy szolgáltató visszamondja a járatot. Ez elég gyakran megtörténik, főleg azokon az útvonalakon, ahol kevés az utas, és nem nyereséges a járatok működtetése.
és maradtak tömegközlekedési szolgáltatás nélkül a két település lakói. Mint a Székelyhonhoz forduló Kiss Árpád elmondta, az elmúlt hónapokban sok ígéret elhangzott, de iskolakezdésig nem sikerült megoldani a buszkérdést.
A vidéki tömegközlekedés Maros megyében sem zökkenőmentes
Fotó: Haáz Vince
A panaszos szerint több száz lakost és több tucat diákot érint a tömegközlekedés hiánya.
Ez a teljes elszigeteltség már több mint nyolc hónapja, 2026. február 1-je óta tart. Annak ellenére, hogy az ügyet több alkalommal is jeleztük, továbbá egy 201 aláírást tartalmazó petíciót is benyújtottunk a Maros Megyei Tanácshoz és Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalához, nem történt előrelépés. Májusban a polgármesteri hivatal írásban biztosított arról, hogy ezen a nyáron rendszeres járatok indulnak. A nyár elmúlt, az iskola elkezdődött, a tömegközlekedés pedig továbbra sem biztosított” – nyilatkozta.
Sófalvai Szabolcs polgármester a Székelyhon megkérésére hangsúlyozta, a megyei tömegközeledés biztosítása elsősorban a megyei tanács feladata, nem a polgármesteri hivatalé.
Februárban visszalépett a korábbi szolgáltató, és a megyei tanácsnak kellett volna egyeztetnie vele vagy mással, de ez nem történt meg. Közben a marosszentgyörgyi buszjáratot átvette a metropoliszövezetben működő szolgáltató, amelyhez jelenleg hét önkormányzat tartozik.
A két kisebb településre azonban nem tudták biztosítani a buszjáratot, részben azért, mert nagyon megemelkedtek volna a költségek, részben mert maxi-taxi vagy kisbusz kellett volna, ami a szolgáltatónak nincs.
„Megoldásként kisbuszt akarunk vásárolni, egy használt jármű beszerezéshez szükséges összeget be is foglaltunk az idei költségvetésbe. Ezt azonban számos egyeztetés előzte meg, a metropolisz-típusú tömegközlekedésben érdekelt önkormányzatoknak is bele kellett egyezniük. Most következik a megvásárlása.
– közölte Sófalvi Szabolcs.
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