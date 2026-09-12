Saját autója gázolhatta el a holtan talált férfit

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Fotó: László Ildikó
Holtan találtak rá szombaton délután Marosszentgyörgyön egy 78 éves férfira, akit valószínűleg saját autója gázolhatott el. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Szombaton délután 15 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy férfit holtan találtak Marosszentgyörgyön, egy a Tiribici utca környékén található telken.
A helyszínre kiérkező gernyeszegi rendőrök egy 78 éves, marosvásárhelyi férfit azonosítottak, akinek a mentőcsapat megállapította a halálát – közölte a Székelyhonnal a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
azonban a pontos körülményeket még tisztázni kell a nyomozás során. A gépkocsit a közelben találták meg, egy fának csapódva.
A holttestet a Marosvásárhelyi Törvényszéki Orvostani Intézethez szállították boncolásra, a halál okának megállapítása érdekében.
Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárás keretében folytatja a nyomozást, hogy pontosan feltárják a baleset körülményeit.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
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