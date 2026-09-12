Saját autója gázolhatta el a holtan talált férfit

Holtan találtak rá szombaton délután Marosszentgyörgyön egy 78 éves férfira, akit valószínűleg saját autója gázolhatott el. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

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A helyszínre kiérkező gernyeszegi rendőrök egy 78 éves, marosvásárhelyi férfit azonosítottak, akinek a mentőcsapat megállapította a halálát – közölte a Székelyhonnal a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.

Szombaton délután 15 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy férfit holtan találtak Marosszentgyörgyön, egy a Tiribici utca környékén található telken.

Az eddigi vizsgálatok szerint a férfit valószínűleg a saját gépkocsija gázolta el,

azonban a pontos körülményeket még tisztázni kell a nyomozás során. A gépkocsit a közelben találták meg, egy fának csapódva.

A holttestet a Marosvásárhelyi Törvényszéki Orvostani Intézethez szállították boncolásra, a halál okának megállapítása érdekében.

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárás keretében folytatja a nyomozást, hogy pontosan feltárják a baleset körülményeit.