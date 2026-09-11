Törölték a magyar nyelv ismeretének kötelezettségét egyes iskolaigazgatói állásoknál Maros megyében

Ha nincs aligazgatói poszt, nem alkalmazandó az az előírás, amely szerint az igazgatónak ismernie kell az intézményben tanuló kisebbség nyelvét – még akkor sem, ha az adott kisebbség éppen többségben van a tanintézményben
Fotó: Veres Nándor
Egy panasz nyomán törölte a Maros Megyei Tanfelügyelőség a magyar nyelv ismeretét és a politikai jóváhagyást előíró feltételeket azon iskolák igazgatói állásainál, ahol nincs aligazgatói poszt. A kiigazított lista alapján október 2-ig lehet pályázni.
Módosította a vegyes tannyelvű iskolák igazgatói és igazgatóhelyettesi állásaira pályázók számára előírt feltételek listáját a Maros Megyei Tanfelügyelőség. A tanfelügyelőség oldalán már a frissített elvárásokkal szereplő lista szerepel, amely szerint pályázni lehet. A két feltételt – a kisebbségi nyelv ismeretének kötelezettségét, valamint a politikai jóváhagyás megszerzését – egy, a Diszkrimináció-ellenes Országos Tanácshoz (CNCD) benyújtott panasz nyomán töröltek azon intézmények esetében, amelyeknek csak egyetlen vezetői álláshelyük van.
Koronka község egyik helyi tanácsosa, Cheşa Daniel hivatalos panaszt nyújtott be a Diszkrimináció-ellenes Országos Tanácshoz, azzal az indokkal, hogy a betöltésre váró állásokat tartalmazó listán a tanfelügyelőség elvárta azon iskolák vezetői állására jelentkezőktől is a magyar nyelv ismeretét és valamely politikai párt által írt jóváhagyást,
mint például a magyarbükkösi, a mezőpaniti vagy a marosvécsi tanintézményekben. A tanács helyt adott a panasznak.
Ennek nyomán a Maros Megyei Tanfelügyelőség igazgatótanácsa szeptember 9-én a 35-ös számú határozatával
Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese a Székelyhonnak megerősítette, a Maros megyei állami iskolák igazgatói és igazgatóhelyettesi állásait tartalmazó lista ellenőrzése során megállapították, hogy
és ennek megfelelően a Maros Megyei Tanfelügyelőség igazgatótanácsa jóváhagyta a lista módosítását. A pályázókat arra kérik, a helyes tájékozódás érdekében ezt a javított listát tekintsék irányadónak. Tehát
amely szerint az igazgatónak ismernie kell az intézményben tanuló kisebbség nyelvét – még akkor sem, ha az adott kisebbség éppen többségben van a tanintézményben.
Antal Levente Mihály hozzátette, a feltételek kijavítása jogszerű, nem diszkriminál senkit a jelentkezéskor, ugyanúgy megpályázhatja bárki az állásokat. A versenyvizsga lebonyolítását teljesen átláthatóan szervezik meg, és
a versenyvizsga végleges eredményeit pedig december 9-én hozzák nyilvánosságra.
Mint korábban beszámoltunk róla, felháborodást váltott ki a dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu Elméleti Líceum igazgatói állásának feltétele is: a meghirdetett pályázat eredetileg a magyar nyelv ismeretét írta elő az igazgatói tisztségre.
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Ezt azóta kiigazították, és végül az aligazgatói tisztség betöltésénél szabták feltételül, hiszen a törvény előírja, hogy azokban az iskolákban, ahol kisebbségi oktatás is történik, és ahol aligazgatói állás is van, az iskolavezetők egyikének dokumentumokkal alátámasztva ismernie kell a kisebbség nyelvét.
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