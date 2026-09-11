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Törölték a magyar nyelv ismeretének kötelezettségét egyes iskolaigazgatói állásoknál Maros megyében

Ha nincs aligazgatói poszt, nem alkalmazandó az az előírás, amely szerint az igazgatónak ismernie kell az intézményben tanuló kisebbség nyelvét – még akkor sem, ha az adott kisebbség éppen többségben van a tanintézményben • Fotó: Veres Nándor

Ha nincs aligazgatói poszt, nem alkalmazandó az az előírás, amely szerint az igazgatónak ismernie kell az intézményben tanuló kisebbség nyelvét – még akkor sem, ha az adott kisebbség éppen többségben van a tanintézményben

Fotó: Veres Nándor

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Egy panasz nyomán törölte a Maros Megyei Tanfelügyelőség a magyar nyelv ismeretét és a politikai jóváhagyást előíró feltételeket azon iskolák igazgatói állásainál, ahol nincs aligazgatói poszt. A kiigazított lista alapján október 2-ig lehet pályázni.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 11., 17:302026. szeptember 11., 17:30

Módosította a vegyes tannyelvű iskolák igazgatói és igazgatóhelyettesi állásaira pályázók számára előírt feltételek listáját a Maros Megyei Tanfelügyelőség. A tanfelügyelőség oldalán már a frissített elvárásokkal szereplő lista szerepel, amely szerint pályázni lehet. A két feltételt – a kisebbségi nyelv ismeretének kötelezettségét, valamint a politikai jóváhagyás megszerzését – egy, a Diszkrimináció-ellenes Országos Tanácshoz (CNCD) benyújtott panasz nyomán töröltek azon intézmények esetében, amelyeknek csak egyetlen vezetői álláshelyük van.

Jogszerű volt a lista helyreigazítása

Koronka község egyik helyi tanácsosa, Cheşa Daniel hivatalos panaszt nyújtott be a Diszkrimináció-ellenes Országos Tanácshoz, azzal az indokkal, hogy a betöltésre váró állásokat tartalmazó listán a tanfelügyelőség elvárta azon iskolák vezetői állására jelentkezőktől is a magyar nyelv ismeretét és valamely politikai párt által írt jóváhagyást,

ahol csak egy igazgatói állás volt meghirdetve, tehát aligazgatói állás nincs,

mint például a magyarbükkösi, a mezőpaniti vagy a marosvécsi tanintézményekben. A tanács helyt adott a panasznak.

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Ennek nyomán a Maros Megyei Tanfelügyelőség igazgatótanácsa szeptember 9-én a 35-ös számú határozatával

jóváhagyta a feltételek kijavítását, ezzel helyreállította a versenyvizsga módszertanának jogszerűségét.

Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese a Székelyhonnak megerősítette, a Maros megyei állami iskolák igazgatói és igazgatóhelyettesi állásait tartalmazó lista ellenőrzése során megállapították, hogy

bizonyos állások esetében jogszerű a jelölések kijavítása,

és ennek megfelelően a Maros Megyei Tanfelügyelőség igazgatótanácsa jóváhagyta a lista módosítását. A pályázókat arra kérik, a helyes tájékozódás érdekében ezt a javított listát tekintsék irányadónak. Tehát

azoknál az oktatási intézményeknél, amelyeknek csak egyetlen igazgatói álláshelyük van, és nincs igazgatóhelyettesi állásuk, nem alkalmazandó az az előírás,

amely szerint az igazgatónak ismernie kell az intézményben tanuló kisebbség nyelvét – még akkor sem, ha az adott kisebbség éppen többségben van a tanintézményben.

Átlátható versenyvizsga

Antal Levente Mihály hozzátette, a feltételek kijavítása jogszerű, nem diszkriminál senkit a jelentkezéskor, ugyanúgy megpályázhatja bárki az állásokat. A versenyvizsga lebonyolítását teljesen átláthatóan szervezik meg, és

a pályázók október 2-ig nyújthatják be jelentkezési dossziéikat,

a versenyvizsga végleges eredményeit pedig december 9-én hozzák nyilvánosságra.

Mint korábban beszámoltunk róla, felháborodást váltott ki a dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu Elméleti Líceum igazgatói állásának feltétele is: a meghirdetett pályázat eredetileg a magyar nyelv ismeretét írta elő az igazgatói tisztségre.

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Ezt azóta kiigazították, és végül az aligazgatói tisztség betöltésénél szabták feltételül, hiszen a törvény előírja, hogy azokban az iskolákban, ahol kisebbségi oktatás is történik, és ahol aligazgatói állás is van, az iskolavezetők egyikének dokumentumokkal alátámasztva ismernie kell a kisebbség nyelvét.

Marosszék
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