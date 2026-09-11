Két lehetséges opcióról beszélt az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a kormányalakítás kapcsán

Két életképes megoldást lát a kormányalakításra Csoma Botond: a PSD külső támogatásával létrejövő PNL-RMDSZ-USR-kormányt vagy egy kisebbségi PSD-kabinetet.

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Csoma Botond az RFI-nek adott pénteki interjúban beszélt erről. Mint mondta,

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint egyik esetben sem lenne szükség a „szélsőséges pártok” szavazataira.

nem tartja megvalósíthatónak Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök javaslatát egy kizárólag szakértőkből álló „fegyverszüneti kormány” létrehozásáról.

Úgy vélte, hogy egy ilyen kabinet nagyon nehezen tudna parlamenti többséget szerezni a fontosabb döntésekhez.

Az RMDSZ politikusa szerint egy politikai – akár kisebbségi – kormány a jelenlegi konfliktusok mellett is könnyebben teremthetne egyetértést az ország fejlődése szempontjából fontos kérdésekben.

Csoma ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem támogat olyan kabinetet, amelynek az AUR, az SOS Románia vagy az ezekből a pártokból átigazolt politikusok is tagjai.

Hangsúlyozta, a szövetségnek sem Luca Nicolescu, sem más lehetséges miniszterelnök-jelölt személyével kapcsolatban nincs kifogása.

A patthelyzetet szerinte az okozza, hogy