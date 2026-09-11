Két lehetséges opcióról beszélt az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a kormányalakítás kapcsán

Fotó: Kozán István
Két életképes megoldást lát a kormányalakításra Csoma Botond: a PSD külső támogatásával létrejövő PNL-RMDSZ-USR-kormányt vagy egy kisebbségi PSD-kabinetet.
2026. szeptember 11., 18:332026. szeptember 11., 18:33
2026. szeptember 11., 18:332026. szeptember 11., 18:33
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint egyik esetben sem lenne szükség a „szélsőséges pártok” szavazataira.
Csoma Botond az RFI-nek adott pénteki interjúban beszélt erről. Mint mondta,
Úgy vélte, hogy egy ilyen kabinet nagyon nehezen tudna parlamenti többséget szerezni a fontosabb döntésekhez.
Az RMDSZ politikusa szerint egy politikai – akár kisebbségi – kormány a jelenlegi konfliktusok mellett is könnyebben teremthetne egyetértést az ország fejlődése szempontjából fontos kérdésekben.
Csoma ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem támogat olyan kabinetet, amelynek az AUR, az SOS Románia vagy az ezekből a pártokból átigazolt politikusok is tagjai.
Hangsúlyozta, a szövetségnek sem Luca Nicolescu, sem más lehetséges miniszterelnök-jelölt személyével kapcsolatban nincs kifogása.
A patthelyzetet szerinte az okozza, hogy
Mi ezt nem vállalhatjuk, ezért mondom, hogy totális patthelyzet van” – fogalmazott.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője nem zárta ki az előre hozott választásokat, de szerinte azok sem hoznának érdemi változást, ugyanis
Nem lenne kívánatos az előre hozott választás, de a május 5-én megbuktatott kormány sem maradhat korlátlan ideig hivatalban – szögezte le Csoma Botond.
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