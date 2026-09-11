Fejlövéssel, holtan találtak pénteken egy tartalékos hadseregtábornokot

Egy 61 éves tartalékos hadseregtábornokot holtan találtak pénteken fejlövéssel a Prahova megyei Paulești községben lévő házában – nyilatkozták rendőrségi források az Agerpres hírügynökségnek.

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Információik szerint a férfit péntek reggel a sógora holtan találta meg. Az első vizsgálatok alapján öngyilkosság gyanúja merült fel az ügyben. A források szerint egy nappal korábban a férfinak konfliktusa volt egy nővel.

Az Ilfov megyei rendőrség csütörtökön közölte, hogy este negyed kilenc körül a voluntari-i rendőröket a 112-es segélyhívószámon riasztotta egy nő, aki arról számolt be, hogy fizikailag bántalmazta őt egy férfi. A rendőrök a helyszínen azonnali veszélyforrást állapítottak meg egy 46 éves nővel kapcsolatban, és öt napra ideiglenes távoltartási parancsot rendeltek el a férfi ellen – írják a hírügynökségi beszámolóban.

A források szerint a tábornok felesége éjjel fél kettő körül értesítette az Ilfov megyei rendőrséget, hogy férje egy pisztollyal felszerelkezve elment otthonról. A rendőrség azonnal megkezdte a férfi felkutatását.

Péntek reggel az Ilfov megyei rendőrség közölte, hogy a férfit egyik rokona megtalálta holtan egy Prahova megyei ingatlanban.

Holtan találták, mellette egy lőfegyver hevert

A Prahova megyei rendőrség szintén közleményt adott ki az ügyben, amely szerint péntek reggel fél kilenc körül értesítették munkatársait a 112-es segélyhívószámon, hogy egy Păulești községben lakó férfi nem válaszol a mobilhívásokra és nem nyit ajtót.

A helyszínre érkező rendőrök és mentősök egy 61 éves férfit találtak holtan a házban, lőtt sebbel, mellette pedig egy 9×19 mm-es kaliberű lőfegyver hevert.

A helyszínelés még zajlik, a holttestet felboncolják a halál pontos körülményeinek és okának megállapítása végett.