Ursula von der Leyen: a szeptember 11-i terrortámadások ráirányították a figyelmet a szövetségek fontosságára

Az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás az ezredforduló legmeghatározóbb eseménye volt, amely ráirányította a figyelmet a szövetségek és a kollektív biztonság fontosságára. Többek között erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a 25. évforduló alkalmából.

Székelyhon 2026. szeptember 11., 08:302026. szeptember 11., 08:30

Von der Leyen nyilatkozatában kijelentette, hogy 25 évvel ezelőtt megállt az idő. Európa azonnal tudta, hol a helye, Amerika mellé állt.

Egységesen léptünk fel azon elvek védelmében, amelyek összekötnek bennünket az Atlanti-óceán két partján: a szabadság és a demokrácia védelmében”

– fogalmazott az EB elnöke az MTI szemléje szerint. Hirdetés Szavai szerint a támadások elkövetői azt akarták, hogy a félelem New Yorkon, Virginián és Pennsylvanián túl is tovaterjedjen, de - mint fogalmazott: „huszonöt év elteltével tudjuk: kudarcot vallottak”.

A demokrácia kiállta a próbát. A társadalmak szabadok maradtak, a terror ideológiája pedig nem tudta uralma alá hajtani a világot

– hangoztatta. Közölte, a fenyegetések jellege mostanra megváltozott, ismét viharos geopolitikai helyzet alakult ki, amelyet nagyhatalmi rivalizálás, háborúk és államok közötti szembenállás jellemez. Szeptember 11. tanulsága azonban továbbra is érvényes:

veszélyhelyzetben számítanak a szövetségek, számít az egység és számít a közös értékek védelme.

„Ott, ahol egykor az ikertornyok álltak, ma két fénysugár tör a New York-i égbolt felé. Dacolnak a feledéssel. Őrzik az elveszített emberek emlékét. És arra is emlékeztetnek bennünket, hogy a fény még a legsötétebb napokon is diadalmaskodik” – tette hozzá az uniós bizottság elnöke. Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat összehangolt támadássorozatában 19 terrorista mellett 2977 ember – 90 ország állampolgárai – vesztette életét.

A merényletsorozat hatására az Egyesült Államok globális háborút hirdetett a terrorizmus ellen.