Ursula von der Leyen: a szeptember 11-i terrortámadások ráirányították a figyelmet a szövetségek fontosságára

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Az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás az ezredforduló legmeghatározóbb eseménye volt, amely ráirányította a figyelmet a szövetségek és a kollektív biztonság fontosságára. Többek között erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a 25. évforduló alkalmából.
Von der Leyen nyilatkozatában kijelentette, hogy 25 évvel ezelőtt megállt az idő. Európa azonnal tudta, hol a helye, Amerika mellé állt.
– fogalmazott az EB elnöke az MTI szemléje szerint.
Szavai szerint a támadások elkövetői azt akarták, hogy a félelem New Yorkon, Virginián és Pennsylvanián túl is tovaterjedjen, de - mint fogalmazott: „huszonöt év elteltével tudjuk: kudarcot vallottak”.
– hangoztatta.
Közölte, a fenyegetések jellege mostanra megváltozott, ismét viharos geopolitikai helyzet alakult ki, amelyet nagyhatalmi rivalizálás, háborúk és államok közötti szembenállás jellemez.
Szeptember 11. tanulsága azonban továbbra is érvényes:
„Ott, ahol egykor az ikertornyok álltak, ma két fénysugár tör a New York-i égbolt felé. Dacolnak a feledéssel. Őrzik az elveszített emberek emlékét. És arra is emlékeztetnek bennünket, hogy a fény még a legsötétebb napokon is diadalmaskodik” – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.
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