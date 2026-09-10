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Új miniszterelnök-neve merült fel, Kelemen Hunornak pedig máris cáfolnia kellett hogy elutasították a jelöltségét

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön cáfolta a sajtóban, forrásokra hivatkozva megjelent híreket, melyek szerint elutasította volna Luca Niculescu miniszterelnöki jelöltségét.

Székelyhon

2026. szeptember 10., 19:312026. szeptember 10., 19:31

2026. szeptember 10., 19:482026. szeptember 10., 19:48

Azt is cáfolta továbbá, hogy összeveszett a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőivel, Sorin Grindeanuval és Ilie Bolojannal – számol be az Agerpres.

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Kelemen Hunor Facebook-bejegyzésében nyomatékosította, ez a híresztelés teljesen hamis, mind ahogy az is,

hogy arra kérte Nicușor Dan államfőt, hogy „kizárólag párttagsággal rendelkező személyt jelöljön” a kormányfői tisztségre.

„Jól tennék, ha abbahagynák a manipulációt mindazok, akik azt a benyomást akarják kelteni, hogy miattunk nem lehet teljes jogkörű kormányt alakítani” – írta az RMDSZ elnöke.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy többség alakítható a RMDSZ-szel és az RMDSZ nélkül is.

„Többséget ki lehet alakítani nélkülünk is, és velünk is. Ez igaz.

Idézet
Velünk azonban nem lehet többséget kialakítani egy olyan kormány beiktatásához, amelyben az SOS Románia, az AUR-ból kivált képviselők, valamint a pártváltókból kialakult egyéb frakciók is szerepelnek. Ez valóban nem lehetséges”

– nyomatékosította.

Leszögezte továbbá, hogy az RMDSZ nem fogadja el sem a párt ügyeibe való beavatkozást, sem „az aljas manipulációt”.

„Romániának teljes jogkörű kormányra van szüksége, egyértelmű döntésekre, költségvetés-kiigazításra és költségvetés-tervezetre. És igen, felelősségteljes politikusokra van szüksége egy nagyon instabil helyzetben.

Idézet
Nem mi robbantottuk fel a kormánykoalíciót, nem mi ragaszkodunk nevetséges álláspontokhoz a jelenlegi és korábbi kormánypartnerekkel szemben, és nem is tudjuk megmenteni a parlamenti többséget a PNL és PSD nélkül.

És még valami: nem vesztem össze sem Sorin Grindeanuval, sem Ilie Bolojannal. Mindkettőjükkel folyamatosan civilizált párbeszédet folytatok, és ezt a szokásomat meg kívánom tartani” – fogalmazott Kelemen.

Belföld RMDSZ
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