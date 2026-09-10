Új miniszterelnök-neve merült fel, Kelemen Hunornak pedig máris cáfolnia kellett hogy elutasították a jelöltségét

Fotó: Orbán Orsolya
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön cáfolta a sajtóban, forrásokra hivatkozva megjelent híreket, melyek szerint elutasította volna Luca Niculescu miniszterelnöki jelöltségét.
2026. szeptember 10., 19:312026. szeptember 10., 19:31
2026. szeptember 10., 19:482026. szeptember 10., 19:48
Azt is cáfolta továbbá, hogy összeveszett a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőivel, Sorin Grindeanuval és Ilie Bolojannal – számol be az Agerpres.
Kelemen Hunor Facebook-bejegyzésében nyomatékosította, ez a híresztelés teljesen hamis, mind ahogy az is,
„Jól tennék, ha abbahagynák a manipulációt mindazok, akik azt a benyomást akarják kelteni, hogy miattunk nem lehet teljes jogkörű kormányt alakítani” – írta az RMDSZ elnöke.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy többség alakítható a RMDSZ-szel és az RMDSZ nélkül is.
„Többséget ki lehet alakítani nélkülünk is, és velünk is. Ez igaz.
– nyomatékosította.
Leszögezte továbbá, hogy az RMDSZ nem fogadja el sem a párt ügyeibe való beavatkozást, sem „az aljas manipulációt”.
„Romániának teljes jogkörű kormányra van szüksége, egyértelmű döntésekre, költségvetés-kiigazításra és költségvetés-tervezetre. És igen, felelősségteljes politikusokra van szüksége egy nagyon instabil helyzetben.
És még valami: nem vesztem össze sem Sorin Grindeanuval, sem Ilie Bolojannal. Mindkettőjükkel folyamatosan civilizált párbeszédet folytatok, és ezt a szokásomat meg kívánom tartani” – fogalmazott Kelemen.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!