Három autó ütközött, gázvezeték is megrongálódott

Három személyt kórházba szállítottak csütörtökön délután egy baleset következtében, ami a Maros megyei Mezőbándon történt.

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A Maros megyei tűzoltók csütörtökön délután Mezőbánd község területére szálltak ki egy balesethez, amelybwn három személygépkocsi ütközött össze.

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint senki nem ragadt a roncsok közé. A mentősök megvizsgálták a sérülteket és három személyt kórházba szállítottak.

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A baleset nyomán egy gázvezeték is megsérült, így a gázszolgáltató ügyeletesei is kiszálltak.

Érkezésükig a tűzoltók a biztosították a helyszínt.