Három autó ütközött, gázvezeték is megrongálódott

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három személyt kórházba szállítottak csütörtökön délután egy baleset következtében, ami a Maros megyei Mezőbándon történt.
A Maros megyei tűzoltók csütörtökön délután Mezőbánd község területére szálltak ki egy balesethez, amelybwn három személygépkocsi ütközött össze.
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint senki nem ragadt a roncsok közé. A mentősök megvizsgálták a sérülteket és három személyt kórházba szállítottak.
A baleset nyomán egy gázvezeték is megsérült, így a gázszolgáltató ügyeletesei is kiszálltak.
Érkezésükig a tűzoltók a biztosították a helyszínt.
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