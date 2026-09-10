Csíkkarcfalva ad otthont az idei Aktív Székelyföld Konferenciának

Fotó: Borbély Fanni
Szeptember 25-én Csíkkarcfalván rendezik meg a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, ahol az egészséges életmód, a mozgás, a táplálkozás és a digitális jólét kerül a szakmai programok középpontjába.
Csíkkarcfalva ad otthont szeptember 25-én a III. Aktív Székelyföld Konferenciának, amelynek célja, hogy az egészséges életmód, a rendszeres mozgás és a közösségi szemlélet fontosságára hívja fel a figyelmet. A rendezvényen egészségügyi szakemberek, pedagógusok, sportolók, pszichológusok és önkormányzati vezetők osztják meg tapasztalataikat.
Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint a konferencia egyik legfontosabb üzenete, hogy
Hangsúlyozta, hogy a rendezvény olyan szakmai előadásokat kínál, amelyek gyakorlati segítséget nyújthatnak az egészségesebb életvitel kialakításában.
Fotó: Borbély Fanni
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy
ezért fontos a szemléletformálás és a fiatalok bevonása az aktív életmódot népszerűsítő programokba.
Fotó: Borbély Fanni
Zsigmond József, az Aktív Székelyföld kezdeményezés alapítója elmondta, hogy
Kiemelte, hogy a mozgás nem feltétlenül jelent versenysportot, hanem bárki számára elérhető eszköz az egészség megőrzésére.
Fotó: Borbély Fanni
Süket Zsombor programfelelős elmondása szerint a konferencia előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várja az érdeklődőket.
A konferencia idei témái között a mozgás és a táplálkozás mellett a digitális jólét is szerepel. A szervezők szerint a rendezvény iránt jelentős az érdeklődés, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb igény van az egészségesebb életmódot támogató szakmai és közösségi kezdeményezésekre. A teljes program az Aktív Székelyföld honlapján érhető el.
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