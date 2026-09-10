Csíkkarcfalva ad otthont az idei Aktív Székelyföld Konferenciának

Szeptember 25-én Csíkkarcfalván rendezik meg a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, ahol az egészséges életmód, a mozgás, a táplálkozás és a digitális jólét kerül a szakmai programok középpontjába.

Nagy Lilla 2026. szeptember 10., 19:422026. szeptember 10., 19:42

Csíkkarcfalva ad otthont szeptember 25-én a III. Aktív Székelyföld Konferenciának, amelynek célja, hogy az egészséges életmód, a rendszeres mozgás és a közösségi szemlélet fontosságára hívja fel a figyelmet. A rendezvényen egészségügyi szakemberek, pedagógusok, sportolók, pszichológusok és önkormányzati vezetők osztják meg tapasztalataikat. Hirdetés Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint a konferencia egyik legfontosabb üzenete, hogy

az egészséges életmód és a mozgás támogatása legalább olyan fontos, mint az élsport fejlesztése.

Hangsúlyozta, hogy a rendezvény olyan szakmai előadásokat kínál, amelyek gyakorlati segítséget nyújthatnak az egészségesebb életvitel kialakításában.

Fotó: Borbély Fanni

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy

Székelyföldön számos egészségügyi és életmódbeli problémával kell szembenézni,

ezért fontos a szemléletformálás és a fiatalok bevonása az aktív életmódot népszerűsítő programokba.

Fotó: Borbély Fanni

Zsigmond József, az Aktív Székelyföld kezdeményezés alapítója elmondta, hogy

a program hosszú távú célja az egészségben eltöltött évek számának növelése és a rendszeresen mozgó emberek arányának emelése.

Kiemelte, hogy a mozgás nem feltétlenül jelent versenysportot, hanem bárki számára elérhető eszköz az egészség megőrzésére.

Fotó: Borbély Fanni

Süket Zsombor programfelelős elmondása szerint a konferencia előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várja az érdeklődőket.

A programban kiemelt helyet kapnak az egészségmegőrzés, a táplálkozás, a sport, a mentális jóllét és a digitális világ hatásai.