Magyar Péter konkrét lépéseket vár Ukrajnától a magyar kisebbségi jogok ügyében

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Konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák – mondta a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban, sajtótájékoztatón.
2026. szeptember 10., 20:262026. szeptember 10., 20:26
2026. szeptember 10., 20:542026. szeptember 10., 20:54
A visegrádi négyek (V4) és Írország kormányfői találkozóját követően Magyar Péter újságírói kérdésére azt mondta, hogy júniusban politikai megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között
Kiemelte, hogy a Tisza Párt támogatta az első és a hatodik klaszter megnyitását, további fejezetek megnyitását azonban csak teljesítményalapú csatlakozás keretében tartja indokoltnak – számol be az MTI.
Példaként Szerbiát említette, amely 12 éve kezdte meg csatlakozási folyamatát, mégis csak két klasztert nyitottak meg számára a hatból.
A kormányfő jelezte, hogy Szerbiában közel 300 ezer magyar él, akik közül sokan dolgozni vagy tanulni járnak Magyarországra és sokszor órákat állnak sorba a schengeni határon.
Nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban.
Úgy fogalmazott, egyrészt emiatt, „másrészt őszinteségből sem fair az, hogy most mindenki követeli, hogy Ukrajna kapcsán nyissuk meg a klasztereket, miközben az első és a hatodik klaszterben sem történt előrelépés a tárgyalásokban”.
Magyar Péter szerint igazságtalan lenne, ha Ukrajna gyorsabban haladna az uniós csatlakozásban, mint a feltételeket hosszú évek óta teljesítő tagjelöltek.
– jelentette ki.
Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés, vagy a Benes-dekrétumok ügyében – mondta Magyar Péter a Magyarország és Szlovákia közötti vitás kérdésekről csütörtökön Pozsonyban, hozzáfűzve:
A magyar miniszterelnök a V4 és Írország kormányfői találkozóját követő sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva azt mondta, korábban abban állapodott meg Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és most is megbeszélték, hogy ezeket a kérdéseket szakértői szinten elő kell készíteni, de ez még nem történt meg. Közölte:
Hozzátette, teljesen egyértelmű, hogy addig bilaterális szinten nem tudnak előrelépni, amíg legalább a földek kártalanítás nélküli elvételében vagy a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés ügyében nincs előrelépés.
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