Öt kilogramm kanabisszal kaptak el három fiatalembert

Fotó: Bihar megyei rendőrség
A Bihar megyei törvényszék szerdán elrendelte három, 21 és 25 év közötti fiatalember 30 napos előzetes letartóztatásba helyezését.
2026. szeptember 10., 20:432026. szeptember 10., 20:43
2026. szeptember 10., 20:432026. szeptember 10., 20:43
A három fiatalt a nagyváradi rendőrök kedd este a Bihar megyei Nagyürögdön
– tájékoztatott csütörtökön a Bihar megyei rendőrség.
A közlemény szerint az akcióban a nagyváradi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának rendőrei és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség nagyváradi területi irodájának ügyészei vettek részt.
A DIICOT ügyészei szerdán vették őrizetbe a három gyanúsítottat kábítószer-kereskedelem miatt.
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