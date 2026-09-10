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Több mint 60 százalékkal nőtt az elektromos rolleres balesetek száma Maros megyében egy év alatt

Idén már 69 elektromos rolleres baleset történt Maros megyében, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek • Fotó: Haáz Vince

Idén már 69 elektromos rolleres baleset történt Maros megyében, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek

Fotó: Haáz Vince

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Egyre több és súlyosabb közúti balesetet jegyeznek az elektromos rollerek kapcsán. Idén Maros megye területén összesen 69 olyan baleset volt, amelyben elektromos roller volt érintett. Pár napja pedig tragikus kimenetelű is történt.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 10., 20:512026. szeptember 10., 20:51

Az elektromos rollerek gyakoribbá válásával a közúti balesetek száma is megnövekedett, ezzel ellentétben a biztonsági intézkedések – mint például a védősisak viselése – egyáltalán nem lett népszerűbb.

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Az elmúlt vasárnap meghalt egy 49 éves férfi, miután egy elektromos rollerrel elesett Marosszentgyörgyön a Márton Áron és az Akácfa utca kereszteződésénél, ahol

feltehetően elvesztette az egyensúlyát, és az útpadkának csapódott.

A sérültet kórházba szállították, de később belehalt sérüléseibe.

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Elektromos rollerrel közlekedő férfi szenvedett halálos balesetet Marosszentgyörgyön szombaton este.

A tragikus eset is jelzi: nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre és a biztonsági intézkedésekre.

A Maros megyei rendőrség sajtóosztályától kért adatok szerint az idei év elejétől idáig

már 69 olyan közúti baleset volt a megyében, amelyben elektromos roller volt érintett.

Ezek közül négy esetben súlyos közúti balesetről van szó, amelynek következtében a fentebb említett személy életét vesztette, továbbá olyan balesetek is történtek, ahol három személy súlyos sérülést, egy személy pedig könnyebb sérülést szenvedett – tudtuk meg a legfrissebb adatokat a Maros megyei rendőrség sajtóosztályától.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Több mint hatvan százalékkal nőtt az elektromos rolleres balesetek száma

Tavaly ugyanebben az időintervallumban Maros megyében 42 közúti balesetet regisztráltak, amelyekben elektromos roller volt érintett. Ezek nyomán

három személy súlyos, míg 43 személy könnyebb sérülést szenvedett, közülük hárman utasként tartózkodtak az elektromos rolleren.

Tehát 64 százalékkal nőtt meg az elektromos rollereket érintő balesetek száma a megyében egy év alatt.

Az elektromos rollert is a kerékpárúton kell vezetni

A gyakoribb használatukkal kapcsolatban a közlekedésrendészet munkatársai emlékeztetnek arra, hogy a közlekedési szabályok betartása és az elővigyázatos magatartás elengedhetetlen a balesetek kockázatának csökkentéséhez.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Elektromos roller közutakon történő vezetéséhez a minimális életkor 14 év.

A 16 év alatti személyek esetében a bukósisak viselése kötelező, amennyiben az úttesten közlekednek.

Továbbá arra is figyelmeztetnek, az elektromos rollereket kerékpárúton kell vezetni, ennek hiányában pedig

kizárólag azokon az útszakaszokon közlekedhetnek, ahol a járművek számára megengedett legnagyobb sebesség 50 km/óra.

A járdán való közlekedés tilos, kivéve, ha azon kerékpársáv van kialakítva.

Az már teljesen más kérdés, hogy a legtöbb városrészben nincs egyáltalán kerékpárút, így ennek híján az úttesten közlekednek az elektromos rollerrel is, az autók között.

Emellett az elektromos roller kizárólag egyetlen személy szállítására szolgál, utasok szállítása tilos, mivel ez befolyásolhatja

  • a jármű stabilitását,

  • kormányozhatóságát

  • és fékezési képességét.

16 év alatt kötelező a védősisak viselése e-rollerezés közben • Fotó: Haáz Vince Galéria

16 év alatt kötelező a védősisak viselése e-rollerezés közben

Fotó: Haáz Vince

Bukósisak viselése ajánlott – életkortól függetlenül

Bár a szabályzat nem teszi kötelezővé, de a rendőrség javasolja a bukósisak viselését életkortól függetlenül, a sebesség folyamatos hozzáigazítását a forgalmi viszonyokhoz, valamint azt tanácsolják, fokozottan figyeljenek a többi közlekedőre.

Ezzel egyidejűleg a szülőknek azt ajánlják, hogy mielőtt engedélyeznék gyermekeiknek az elektromos roller használatát,

győződjenek meg arról, hogy azok ismerik a közlekedési szabályokat, a közúti jelzőtáblák jelentését, valamint azokat a kockázatokat, amelyek az elektromos rollerezéssel járnak.

Közlekedés közben kerülni kell minden olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmet a forgalomról, beleértve a mobiltelefon vagy a fülhallgató használatát is.

Fontos továbbá, hogy a rollerezők gondoskodjanak arról, hogy jól láthatóak legyenek a többi közlekedő számára, és fokozottan figyeljenek a kereszteződések, a gyalogátkelőhelyek közelében, valamint a forgalmas utakon.

Marosszék Rendőrség
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