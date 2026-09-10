Idén már 69 elektromos rolleres baleset történt Maros megyében, egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek
Fotó: Haáz Vince
Egyre több és súlyosabb közúti balesetet jegyeznek az elektromos rollerek kapcsán. Idén Maros megye területén összesen 69 olyan baleset volt, amelyben elektromos roller volt érintett. Pár napja pedig tragikus kimenetelű is történt.
Az elektromos rollerek gyakoribbá válásával a közúti balesetek száma is megnövekedett, ezzel ellentétben a biztonsági intézkedések – mint például a védősisak viselése – egyáltalán nem lett népszerűbb.
Az elmúlt vasárnap meghalt egy 49 éves férfi, miután egy elektromos rollerrel elesett Marosszentgyörgyön a Márton Áron és az Akácfa utca kereszteződésénél, ahol
A sérültet kórházba szállították, de később belehalt sérüléseibe.
Elektromos rollerrel közlekedő férfi szenvedett halálos balesetet Marosszentgyörgyön szombaton este.
A tragikus eset is jelzi: nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre és a biztonsági intézkedésekre.
A Maros megyei rendőrség sajtóosztályától kért adatok szerint az idei év elejétől idáig
Ezek közül négy esetben súlyos közúti balesetről van szó, amelynek következtében a fentebb említett személy életét vesztette, továbbá olyan balesetek is történtek, ahol három személy súlyos sérülést, egy személy pedig könnyebb sérülést szenvedett – tudtuk meg a legfrissebb adatokat a Maros megyei rendőrség sajtóosztályától.
Fotó: Haáz Vince
Tavaly ugyanebben az időintervallumban Maros megyében 42 közúti balesetet regisztráltak, amelyekben elektromos roller volt érintett. Ezek nyomán
Tehát 64 százalékkal nőtt meg az elektromos rollereket érintő balesetek száma a megyében egy év alatt.
A gyakoribb használatukkal kapcsolatban a közlekedésrendészet munkatársai emlékeztetnek arra, hogy a közlekedési szabályok betartása és az elővigyázatos magatartás elengedhetetlen a balesetek kockázatának csökkentéséhez.
Fotó: Haáz Vince
Elektromos roller közutakon történő vezetéséhez a minimális életkor 14 év.
Továbbá arra is figyelmeztetnek, az elektromos rollereket kerékpárúton kell vezetni, ennek hiányában pedig
A járdán való közlekedés tilos, kivéve, ha azon kerékpársáv van kialakítva.
Az már teljesen más kérdés, hogy a legtöbb városrészben nincs egyáltalán kerékpárút, így ennek híján az úttesten közlekednek az elektromos rollerrel is, az autók között.
Emellett az elektromos roller kizárólag egyetlen személy szállítására szolgál, utasok szállítása tilos, mivel ez befolyásolhatja
a jármű stabilitását,
kormányozhatóságát
és fékezési képességét.
16 év alatt kötelező a védősisak viselése e-rollerezés közben
Fotó: Haáz Vince
Bár a szabályzat nem teszi kötelezővé, de a rendőrség javasolja a bukósisak viselését életkortól függetlenül, a sebesség folyamatos hozzáigazítását a forgalmi viszonyokhoz, valamint azt tanácsolják, fokozottan figyeljenek a többi közlekedőre.
Ezzel egyidejűleg a szülőknek azt ajánlják, hogy mielőtt engedélyeznék gyermekeiknek az elektromos roller használatát,
Közlekedés közben kerülni kell minden olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmet a forgalomról, beleértve a mobiltelefon vagy a fülhallgató használatát is.
Fontos továbbá, hogy a rollerezők gondoskodjanak arról, hogy jól láthatóak legyenek a többi közlekedő számára, és fokozottan figyeljenek a kereszteződések, a gyalogátkelőhelyek közelében, valamint a forgalmas utakon.
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