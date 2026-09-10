Felfüggesztett börtönre ítélték a bangladesi vendégmunkást bántalmazó fiatalembert

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Cosmin Tudoran 1 év és 6 hónap szabadságvesztést kapott testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmény elkövetése miatt, valamint 6 hónap börtönbüntetést fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő szimbólumok nyilvános használata miatt; a büntetések összevonása 1 év és 8 hónap börtönbüntetést eredményezett, amelyet a bíróság felfüggesztettre enyhített.

A bíróság emellett 120 nap közérdekű munkára ítélte Tudoránt és 3000 euró sérelemdíjat ítélt meg a vendégmunkás javára.

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Tudoránnak ugyanakkor szakorvosi kezelésre kell járnia.

Az ítélet nem jogerős.

2025. augusztus 26-án este Cosmin Tudoran lefilmezte magát, amint az ország elhagyására szólította fel és arcul ütötte a bangladesi állampolgárt, 1-2 napon belül gyógyuló sérülést okozva az ételfutárnak. Másodpercekkel a támadás után az agresszort a földre teperte és ártalmatlanította egy szabadidejét töltő rendőr.