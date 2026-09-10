Meggyilkolták honfitársukat Dániában, majd holttestét egy akkumulátorhoz kötözve dobták a folyóba

A rendőrök elfogtak Konstanca, Dâmbovița, Buzău és Brăila megyében négy román állampolgárt, akiket a dán hatóságok európai elfogatóparancs alapján egy honfitársuk meggyilkolása miatt kerestek.

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Az Országos Rendőr Főkapitányság csütörtöki közleménye szerint a 22 és 31 év közötti férfiak augusztus 24-én Dániában meggyilkoltak egy másik romániai férfit, majd holttestét egy autóakkumulátorhoz kötözve egy folyóba dobták.

A gyanúsítottakat szerdán fogták el a román rendőrök, és értesítették a dán hatóságokat az őrizetbe vételről.