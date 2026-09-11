Hétvégén tartják a 15. Székely Vágtát

Fotó: Pinti Attila
Harminckilenc lovas nevezett a 15. Székely Vágta futamaira, melyeket pénteken és szombaton tartanak a maksai Óriáspince-tetőn – közölték a szervezők.
A háromszéki Maksa település melletti helyszínen tartandó,
A Góbé Futamra 13, a Huszárgyerek Vágtára a 10-13 éves korosztályban 4, míg a Kishuszár Vágtára a 14-17 éves korosztályban 9 nevezés érkezett – közölték a szervezők.
Mint írták, a nevezés lezárultával kialakult a versenyekre jelentkezett lovasok névsora, de a rajthoz álláshoz az állatorvosi vizsgálaton is meg kell felelni.
Az idei Székely Vágta a korábbi évektől eltérően mindössze két nap alatt, pénteken és szombaton zajlik, vasárnap nem lesz program.
A Székely Vágta idén is változatos versenyekkel, hagyományőrző és lovasbemutatókkal, kulturális és családi programokkal várja az érdeklődőket. A rendezvény első napján a lovasok regisztrációja és az állatorvosi vizsgálatok zajlanak, ezeket a pályabejárás, a sorsolás és a megnyitó követi.
A lovasversenyek szombaton délelőtt kezdődnek. Reggel a Székelyföldi Fogathajtó Bajnokság döntőjét, délben a Kishuszár, a Huszárgyerek Vágta, a Góbé Futam és a Székely Vágta előfutamait tartják.
Délután látványos lovas- és hagyományőrző bemutatók színesítik a programot: az Erdélyi Lovas Kaszkadőr Egyesület Angyal Fogatlovastorna csapatának bemutatóját, Pászka Lehel lovasíjász bemutatóját és a Sasíjász Hagyományőrző Egyesület – Kassai Lovasíjász Iskola műsorát láthatja a közönség.
A döntők 18 órakor kezdődnek, majd a Lófő Lánglovasok Törökkúti trükklovasok tüzes kaszkadőr bemutatója és a díjátadó ceremónia következik.
Szombaton a családokat is számos programmal várják: gyermekfoglalkozások, kézműves vásár és lovagoltatás szerepel a programban.
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