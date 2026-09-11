Hétvégén tartják a 15. Székely Vágtát

Harminckilenc lovas nevezett a 15. Székely Vágta futamaira, melyeket pénteken és szombaton tartanak a maksai Óriáspince-tetőn – közölték a szervezők.

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A Góbé Futamra 13, a Huszárgyerek Vágtára a 10-13 éves korosztályban 4, míg a Kishuszár Vágtára a 14-17 éves korosztályban 9 nevezés érkezett – közölték a szervezők.

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Mint írták, a nevezés lezárultával kialakult a versenyekre jelentkezett lovasok névsora, de a rajthoz álláshoz az állatorvosi vizsgálaton is meg kell felelni.

Az idei Székely Vágta a korábbi évektől eltérően mindössze két nap alatt, pénteken és szombaton zajlik, vasárnap nem lesz program.