Kerékpárversenyzők haladnak át Kézdiszéken, forgalomkorlátozásra kell számítani

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Pénteken százötven kerékpáros halad át Kovászna megyén, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani.
Szeptember 11-én Kovászna megyén halad át Románia Kerékpáros Körversenyének mezőnye. A verseny biztonságos lebonyolítása, valamint a közúti balesetek megelőzése érdekében a Kovászna megyei rendőrök jelen lesznek az útvonalon, és felügyelik a versenyt.
A kerékpáros mezőny áthaladásának idejére a közúti forgalmat ideiglenesen korlátozzák az alábbi útvonalon:
A sportolók várhatóan 13.10 és 15.20 között haladnak át Kovászna megyén. A versenyen több mint 150 versenyző részvételére számítanak.
A torlódások elkerülése és a verseny biztonságos lebonyolítása érdekében arra kérik a gépjárművezetőket, hogy vegyék figyelembe az ideiglenes forgalomkorlátozásokat, tartsák be a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök utasításait, valamint tanúsítsanak türelmet és fokozott óvatosságot.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!