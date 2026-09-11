Kerékpárversenyzők haladnak át Kézdiszéken, forgalomkorlátozásra kell számítani

Pénteken százötven kerékpáros halad át Kovászna megyén, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani.

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Szeptember 11-én Kovászna megyén halad át Románia Kerékpáros Körversenyének mezőnye. A verseny biztonságos lebonyolítása, valamint a közúti balesetek megelőzése érdekében a Kovászna megyei rendőrök jelen lesznek az útvonalon, és felügyelik a versenyt.

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A kerékpáros mezőny áthaladásának idejére a közúti forgalmat ideiglenesen korlátozzák az alábbi útvonalon: