Már csak néhány banira vagyunk a 10 lejes benzintől

A piacvezető OMV Petrom péntek reggel ismét emelte a benzin és a gázolaj árát, alig két nappal az előző drágítás után. A benzin ára néhány banira megközelítette a 10 lejes lélektani határt, míg a gázolaj majdnem 10,5 lejbe kerül literenként.

Székelyhon 2026. szeptember 11., 10:192026. szeptember 11., 10:19 2026. szeptember 11., 11:082026. szeptember 11., 11:08

A benzin literenkénti ára péntek reggel 9 banival emelkedett a Petrom és az OMV töltőállomásain, így

a standard benzin literje a Petromnál 9,91 lejbe, az OMV-nél pedig 9,97 lejbe kerül.

A standard gázolaj ára szintén 9 banival nőtt literenként, így jelenleg 10,37 lej a Petromnál és 10,43 lej az OMV-nél – számolt be az Economica.net gazdasági portál. Hirdetés Az előző áremelés szerdán történt, amikor szintén 9 banival emelkedtek az üzemanyagárak.

A benzin ára ezzel új történelmi csúcsot ért el Romániában, és a hagyományosan drágább töltőállomásokon nagyon közel került a literenkénti 10 lejes lélektani határhoz.