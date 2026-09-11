Már csak néhány banira vagyunk a 10 lejes benzintől

Fotó: Borbély Fanni
A piacvezető OMV Petrom péntek reggel ismét emelte a benzin és a gázolaj árát, alig két nappal az előző drágítás után. A benzin ára néhány banira megközelítette a 10 lejes lélektani határt, míg a gázolaj majdnem 10,5 lejbe kerül literenként.
2026. szeptember 11., 10:192026. szeptember 11., 10:19
2026. szeptember 11., 11:082026. szeptember 11., 11:08
A benzin literenkénti ára péntek reggel 9 banival emelkedett a Petrom és az OMV töltőállomásain, így
A standard gázolaj ára szintén 9 banival nőtt literenként, így jelenleg 10,37 lej a Petromnál és 10,43 lej az OMV-nél – számolt be az Economica.net gazdasági portál.
Az előző áremelés szerdán történt, amikor szintén 9 banival emelkedtek az üzemanyagárak.
A gázolaj ára szintén tovább emelkedik, és a jövedéki adó 25 százalékos csökkentése ellenére ismét megközelítette a literenkénti 10,5 lejt.
A többi nagy töltőállomás-hálózat a hír megírásának időpontjában még nem emelte árait, de a nap folyamán várhatóan ők is követik a piacvezető lépését.
Péntek reggel az alábbi üzemanyagárak érvényesek a romániai töltőállomásokon:
Benzin:
Rompetrol: 9,88 lej
MOL: 9,88 lej
Lukoil: 9,88 lej
Petrom: 9,91 lej
OMV: 9,97 lej
Gázolaj:
Rompetrol: 10,35 lej
MOL: 10,36 lej
Lukoil: 10,37 lej
Petrom: 10,37 lej
OMV: 10,43 lej
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