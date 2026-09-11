Két százalékkal mérséklődött az infláció

Fotó: Orbán Orsolya
A júliusi 8,16 százalékról augusztusban 6,17 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az intézmény adatai szerint – melyeket az Agerpres ismertet – a szolgáltatások díja 11,28 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 6,36 százalékkal, az élelmiszerek pedig 2,62 százalékkal drágultak egy év alatt.
A fogyasztói árindex 2026 augusztusában 2026 júliusához viszonyítva 100,22 százalék volt.
Az elmúlt 12 hónapban (2025 szeptembere és 2026 augusztusa között) a fogyasztói árak átlagos változása az előző 12 hónaphoz (2024 szeptembere és 2025 augusztusa között) viszonyítva 9,5 százalékot ért el.
A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2026 augusztusában az előző hónaphoz képest 100,26 százalék volt. Az éves inflációs ráta 2026 augusztusában 2025 nyolcadik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 6,3 százalékot tett ki. Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése a HICP alapján 8,6 százalék volt.
A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 5,5 százalékról 6,1 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!