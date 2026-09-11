Két százalékkal mérséklődött az infláció

A júliusi 8,16 százalékról augusztusban 6,17 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Az intézmény adatai szerint – melyeket az Agerpres ismertet – a szolgáltatások díja 11,28 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 6,36 százalékkal, az élelmiszerek pedig 2,62 százalékkal drágultak egy év alatt.

Az év elejétől számított infláció 4,6 százalékot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2025 nyolcadik hónapjához képest 6,2 százalék volt idén augusztusban.

Az elmúlt 12 hónapban (2025 szeptembere és 2026 augusztusa között) a fogyasztói árak átlagos változása az előző 12 hónaphoz (2024 szeptembere és 2025 augusztusa között) viszonyítva 9,5 százalékot ért el.

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A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 2026 augusztusában az előző hónaphoz képest 100,26 százalék volt. Az éves inflációs ráta 2026 augusztusában 2025 nyolcadik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 6,3 százalékot tett ki. Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése a HICP alapján 8,6 százalék volt.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 5,5 százalékról 6,1 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.