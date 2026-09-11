Három PNRR-s projekt nem valósult meg határidőre Székelyudvarhelyen

Az Orbán Balázs Általános Iskola és a művelődési ház energetikai felújítását nem tudták az augusztus végi határidőig lezárni Székelyudvarhelyen, mindemellett elbukták a fenyédi önkormányzattal közösen tervezett elektromos buszok vásárlását.

Fülöp-Székely Botond 2026. szeptember 11., 07:462026. szeptember 11., 07:46

Augusztus 29-ig kellett lezárni az országos helyreállítási terv programban (PNRR) megnyert pályázatok megvalósítását Romániában, ám ez nem minden esetben történt meg. Székelyudvarhelyen három be nem fejezett projektről lehet beszélni, mintegy tíz korszerűsítést azonban elvégeztek. Jogi megoldást kell keresni Az Orbán Balázs Általános Iskolánál ugyan megvalósult az energetikai felújítást érintő rész, ám a kivitelezés közben kiderült, hogy az épületet szerkezetileg is meg kell erősíteni, mielőtt visszaköltözhetnének oda a diákok – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől. korábban írtuk „Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ. Mint mondta, hasonló a helyzet a művelődési háznál lezajlott korszerűsítéseknél is, ott viszont a megfelelő tűzvédelmi rendszer hiánya lehetetlenítette el a projektet. korábban írtuk Hárommillió lejbe kerülhet a tervezői hiba a székelyudvarhelyi művelődési háznál Csúszhat a székelyudvarhelyi művelődési ház felújításának lezárása, mert a tervező egyelőre nem javította ki a hibás tűzvédelmi terveket. A város szerint emiatt akár hárommillió lejes pluszköltség is keletkezhet. A felsorolt problémák miatt, bár az elvégzett munkával kapcsolatos elszámolások megtörténtek mindkét esetben, nem sikerült lezárni a beruházásokat. Az önkormányzat

jogi eljárásokat fog indítani, hogy hivatalosan megállapíthassák, kiknek a mulasztása okozta a gondokat.

A vizsgálatok eredményének függvényében kérni fogják a károk megtérítését. Hirdetés Tudni kell azt is, hogy az iskola és a művelődési ház esetében is

új beruházásra lesz szükség a problémák orvoslásához,

a városháza pedig már közbeszerzési eljárások meghirdetésére készül a legmegfelelőbb tervezők és kivitelezők megbízása érdekében.

Új tűzvédelmi rendszert kell terveztetni a művelődési háznál Fotó: Olti Angyalka