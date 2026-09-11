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Három PNRR-s projekt nem valósult meg határidőre Székelyudvarhelyen

Statikai problémák merültek fel az Orbán Balázs iskolánál

Statikai problémák merültek fel az Orbán Balázs-iskolánál

Fotó: Olti Angyalka

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Az Orbán Balázs Általános Iskola és a művelődési ház energetikai felújítását nem tudták az augusztus végi határidőig lezárni Székelyudvarhelyen, mindemellett elbukták a fenyédi önkormányzattal közösen tervezett elektromos buszok vásárlását.

Fülöp-Székely Botond

2026. szeptember 11., 07:462026. szeptember 11., 07:46

Augusztus 29-ig kellett lezárni az országos helyreállítási terv programban (PNRR) megnyert pályázatok megvalósítását Romániában, ám ez nem minden esetben történt meg. Székelyudvarhelyen három be nem fejezett projektről lehet beszélni, mintegy tíz korszerűsítést azonban elvégeztek.

Jogi megoldást kell keresni

Az Orbán Balázs Általános Iskolánál ugyan megvalósult az energetikai felújítást érintő rész, ám a kivitelezés közben kiderült, hogy az épületet szerkezetileg is meg kell erősíteni, mielőtt visszaköltözhetnének oda a diákok – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől.

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„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.

Mint mondta, hasonló a helyzet a művelődési háznál lezajlott korszerűsítéseknél is, ott viszont a megfelelő tűzvédelmi rendszer hiánya lehetetlenítette el a projektet.

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Hárommillió lejbe kerülhet a tervezői hiba a székelyudvarhelyi művelődési háznál
Hárommillió lejbe kerülhet a tervezői hiba a székelyudvarhelyi művelődési háznál

Csúszhat a székelyudvarhelyi művelődési ház felújításának lezárása, mert a tervező egyelőre nem javította ki a hibás tűzvédelmi terveket. A város szerint emiatt akár hárommillió lejes pluszköltség is keletkezhet.

A felsorolt problémák miatt, bár az elvégzett munkával kapcsolatos elszámolások megtörténtek mindkét esetben, nem sikerült lezárni a beruházásokat. Az önkormányzat

jogi eljárásokat fog indítani, hogy hivatalosan megállapíthassák, kiknek a mulasztása okozta a gondokat.

A vizsgálatok eredményének függvényében kérni fogják a károk megtérítését.

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Tudni kell azt is, hogy az iskola és a művelődési ház esetében is

új beruházásra lesz szükség a problémák orvoslásához,

a városháza pedig már közbeszerzési eljárások meghirdetésére készül a legmegfelelőbb tervezők és kivitelezők megbízása érdekében.

Új tűzvédelmi rendszert kell terveztetni a művelődési háznál Galéria

Új tűzvédelmi rendszert kell terveztetni a művelődési háznál

Fotó: Olti Angyalka

Természetesen a támogatást biztosító fejlesztési minisztérium álláspontját is fontosnak tartják az említett ügyekben, így átiratban tájékoztatták az intézményt a helyzetről, bízva egy közös megoldás megtalálásában.

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Elbukta Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást
Elbukta Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

Az elvesztegetett idő miatt most már egy hónap alatt kellene leszállítani a Fenyéd és Székelyudvarhely által közösen megpályázott buszokat, ez pedig nem megvalósítható. Van azonban egy újabb elképzelés a települések közötti járatok indítására.

Ugyancsak PNRR-s pályázat részeként nyert támogatást Székelyudvarhely és partnere, Fenyéd elektromos buszok vásárlására, aminek köszönhetően távolsági buszjáratokat indíthattak volna a környező településekre. Ezt a beruházást azonban teljes egészében elbukták.

Aminek örülhetünk

Jó hír, hogy még időben befejezték a Villanytelep utcai fogászati rendelők felújítását, hiszen nemrég elkezdődött a Sziget utcai háziorvosi rendelők modernizálása is, a munkálatok idejére pedig oda költözhettek át a háziorvosok.

A városi kórház esetében négy PNRR-s beruházás valósult meg:

  • a járóbeteg-rendelők felújítása,

  • eszközöket vásároltak a belső fertőzések megelőzése érdekében,

  • a családtervező rendelő modernizálása

  • és az újszülöttosztály fejlesztése.

Ezeken kívül megépült az önkéntes hulladékgyűjtő udvar, szelektív hulladékszigeteket alakítottak ki a lakónegyedekben, új, a városközpontra vonatkozó rendezési terv készült, fákat ültettek a Kerekerdő, a Szarkakő és a Bükk-tető környékén, valamint 350 térfigyelő kamerát szereltek fel Székelyudvarhelyen.

PNRR-ből AFM

A PNRR-től időközben a Környezetvédelmi Alaphoz (AFM) került át a Cekend-tetőn lévő trágyatelep fejlesztésének finanszírozása, így a befejezés határideje is eltolódott – közölte a szóvivő. Ez esetben folyamatosan érkeznek a helyszínre az új berendezések, így halad a projekt.

Hasonlóan járt el a kormány a csereháti Vásárhelyi Gergely és Tulipán utcák vízhálózatbővítésével kapcsolatban is. Ezt a beruházást azonban mostanra már megvalósította a városvezetés.

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Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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