Három PNRR-s projekt nem valósult meg határidőre Székelyudvarhelyen

Statikai problémák merültek fel az Orbán Balázs-iskolánál
Fotó: Olti Angyalka
Az Orbán Balázs Általános Iskola és a művelődési ház energetikai felújítását nem tudták az augusztus végi határidőig lezárni Székelyudvarhelyen, mindemellett elbukták a fenyédi önkormányzattal közösen tervezett elektromos buszok vásárlását.
Augusztus 29-ig kellett lezárni az országos helyreállítási terv programban (PNRR) megnyert pályázatok megvalósítását Romániában, ám ez nem minden esetben történt meg. Székelyudvarhelyen három be nem fejezett projektről lehet beszélni, mintegy tíz korszerűsítést azonban elvégeztek.
Az Orbán Balázs Általános Iskolánál ugyan megvalósult az energetikai felújítást érintő rész, ám a kivitelezés közben kiderült, hogy az épületet szerkezetileg is meg kell erősíteni, mielőtt visszaköltözhetnének oda a diákok – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől.
Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.
Mint mondta, hasonló a helyzet a művelődési háznál lezajlott korszerűsítéseknél is, ott viszont a megfelelő tűzvédelmi rendszer hiánya lehetetlenítette el a projektet.
Csúszhat a székelyudvarhelyi művelődési ház felújításának lezárása, mert a tervező egyelőre nem javította ki a hibás tűzvédelmi terveket. A város szerint emiatt akár hárommillió lejes pluszköltség is keletkezhet.
A felsorolt problémák miatt, bár az elvégzett munkával kapcsolatos elszámolások megtörténtek mindkét esetben, nem sikerült lezárni a beruházásokat. Az önkormányzat
A vizsgálatok eredményének függvényében kérni fogják a károk megtérítését.
Tudni kell azt is, hogy az iskola és a művelődési ház esetében is
a városháza pedig már közbeszerzési eljárások meghirdetésére készül a legmegfelelőbb tervezők és kivitelezők megbízása érdekében.
Új tűzvédelmi rendszert kell terveztetni a művelődési háznál
Fotó: Olti Angyalka
Természetesen a támogatást biztosító fejlesztési minisztérium álláspontját is fontosnak tartják az említett ügyekben, így átiratban tájékoztatták az intézményt a helyzetről, bízva egy közös megoldás megtalálásában.
Az elvesztegetett idő miatt most már egy hónap alatt kellene leszállítani a Fenyéd és Székelyudvarhely által közösen megpályázott buszokat, ez pedig nem megvalósítható. Van azonban egy újabb elképzelés a települések közötti járatok indítására.
Ugyancsak PNRR-s pályázat részeként nyert támogatást Székelyudvarhely és partnere, Fenyéd elektromos buszok vásárlására, aminek köszönhetően távolsági buszjáratokat indíthattak volna a környező településekre. Ezt a beruházást azonban teljes egészében elbukták.
Jó hír, hogy még időben befejezték a Villanytelep utcai fogászati rendelők felújítását, hiszen nemrég elkezdődött a Sziget utcai háziorvosi rendelők modernizálása is, a munkálatok idejére pedig oda költözhettek át a háziorvosok.
A városi kórház esetében négy PNRR-s beruházás valósult meg:
a járóbeteg-rendelők felújítása,
eszközöket vásároltak a belső fertőzések megelőzése érdekében,
a családtervező rendelő modernizálása
és az újszülöttosztály fejlesztése.
Ezeken kívül megépült az önkéntes hulladékgyűjtő udvar, szelektív hulladékszigeteket alakítottak ki a lakónegyedekben, új, a városközpontra vonatkozó rendezési terv készült, fákat ültettek a Kerekerdő, a Szarkakő és a Bükk-tető környékén, valamint 350 térfigyelő kamerát szereltek fel Székelyudvarhelyen.
A PNRR-től időközben a Környezetvédelmi Alaphoz (AFM) került át a Cekend-tetőn lévő trágyatelep fejlesztésének finanszírozása, így a befejezés határideje is eltolódott – közölte a szóvivő. Ez esetben folyamatosan érkeznek a helyszínre az új berendezések, így halad a projekt.
Hasonlóan járt el a kormány a csereháti Vásárhelyi Gergely és Tulipán utcák vízhálózatbővítésével kapcsolatban is. Ezt a beruházást azonban mostanra már megvalósította a városvezetés.
Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.
Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.
A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.
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