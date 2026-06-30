Elbukta Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

A tétlenség miatt bukták el az elektromos buszvásárlást Székelyudvarhelyen

Az elvesztegetett idő miatt most már egy hónap alatt kellene leszállítani a Fenyéd és Székelyudvarhely által közösen megpályázott buszokat, ez pedig nem megvalósítható. Van azonban egy újabb elképzelés a települések közötti járatok indítására.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 30., 08:002026. június 30., 08:00

Közel 20 millió lejre pályázott közösen Székelyudvarhely és partnere Fenyéd, hogy hat elektromos buszt és ugyanennyi töltőállomást vásárolhassanak – 2022-ben kötötték meg a finanszírozási szerződést az országos helyreállítási terv programban (PNRR). Hirdetés Az elképzelés az volt, hogy a beruházás részeként nem csak az említett települések között indítanak buszokat, hanem

a járatok útvonalába becsatlakoztatják Máréfalvát, Oroszhegyet, Zetelakát, Felsőboldogfalvát és Farkaslakát is.

Két évig hátradőltek Idén februárban kondult meg először a vészharang a projekt miatt, amikor az önkormányzati képviselők kérdésére Szakács-Paál István polgármester kifakadt. Akkor felháborodva közölte, hogy

a finanszírozási szerződés megkötését követően két évig gyakorlatilag senki nem dolgozott a beruházás megvalósításán a székelyudvarhelyi hivatalban.

2024-ben helyhatósági választások voltak, így az akkori tétlenséget nem kéri számon az előző polgármesteren, de úgy véli, hogy a „hivatal munkatársai attól dolgozhattak volna.” Megválasztása után aktualizálták a pályázat dokumentumait, majd

2025-ben egy sikertelen közbeszerzési eljárást folytattak le, mivel nem voltak megfelelő jelentkezők.

Időközben levelet kaptak a PNRR-től, miszerint le kell állítani a projektet.

Fotó: László Ildikó

A városvezetés nem adta fel, újabb közbeszerzést hirdetett és

bízott benne, hogy sikerül megmenteni a projektet.

Visszamondott pályázat Több olvasónk is érdeklődött, hogy vajon mikor indítják az elektromos buszokat Székelyudvarhely és Fenyéd között, ezért ismét rákérdeztünk a témára a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál. Szakács-Paál István polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a legutóbbi közbeszerzési procedúra (amely nagyjából két hete zárult le) sikeres volt,

a dokumentumok szerint hat hónap alatt kellett volna leszállítsa a nyertes cég a buszokat.

Időközben azonban levelet kapott a hivatal a PNRR-től, hogy

a projekt finanszírozása július végén lezárul, ennyi idő alatt pedig nem tud teljesíteni a vállalkozó, így a városháza kénytelen volt visszamondani a pályázatot.

Az elöljáró hangsúlyozta ismét, hogy a sikertelenség oka a korábban is említett kétéves tétlenség, utolsó pillanatban már nem tudták megoldani a helyzetet. Számonkérést vár el Tőlünk szerzett tudomást a projekt sikertelenségéről Bokor Botond, Fenyéd polgármestere is, aki nem örült a hírnek. Úgy érzi, hogy

a községük lakóival együtt 40 ezer embert hagytak cserben azok, akik nem végezték el a feladatukat, de felvették a projektben való részvétel után járó juttatást.

Bízik benne, hogy ez esetben a számonkérés nem marad el. „Egy nyertes projektről volt szó, amelyet már csak meg kellett volna valósítani. Ha az érintettek elvégzik a feladatukat, akkor javult volna a közlekedés Székelyudvarhelyen, ugyanakkor egyszerűbb lett volna parkolóhelyeket találni, hiszen a helybéliek nem kellene autóval menjenek a városba. Remélem, hogy számon kérik azokat, akik nemtörődömségről tettek tanúbizonyságot” – fogalmazott az elöljáró.

Fotó: László Ildikó

Új beruházásban gondolkodnak Öröm az ürömben, hogy nem kell teljesen lemondani a települések közötti buszjáratok megszervezéséről. Szakács-Paál István ugyanis elmondta, hogy

korábban alakult egy fejlesztési társulás (ADI) több település bevonásával, amely ismét pályázhatna egy kiterjedtebb projektre.

„A pályázaton ráadásul plusz pontot ér, ha már van egy beszállító, amellyel egy feltételes szerződést köthetünk. Ezt szeretnénk megoldani, már be is azonosítottunk egy külsős forrást” – magyarázta. Kovács Imre máréfalvi polgármester, a fejlesztési társulás elnöke lapunknak elmondta, hogy

rajtuk és Székelyudvarhelyen kívül Farkaslaka, Felsőboldogfalva, Oroszhegy, Fenyéd és Zetelaka község is tagja az ADI-nak.

Rámutatott, jelenleg különböző engedélyek beszerzésén dolgoznak, ugyanakkor készül egy tanulmány, amelyben meghatározzák a buszjáratok legoptimálisabb útvonalait és azt is, hogy a rendszer üzemeltetéséhez nagyjából mekkora összeggel kellene hozzájáruljanak az érintett önkormányzatok.

Fotó: László Ildikó

Kovács hangsúlyozta, az eredeti elképzelés az volt, hogy önerőből valósítják meg a projektet, de egyértelmű, hogy

egy pályázat lényegeset segítene a megvalósításban.