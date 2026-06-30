Elbukta Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

A tétlenség miatt bukták el az elektromos buszvásárlást Székelyudvarhelyen
Fotó: László Ildikó
Az elvesztegetett idő miatt most már egy hónap alatt kellene leszállítani a Fenyéd és Székelyudvarhely által közösen megpályázott buszokat, ez pedig nem megvalósítható. Van azonban egy újabb elképzelés a települések közötti járatok indítására.
Közel 20 millió lejre pályázott közösen Székelyudvarhely és partnere Fenyéd, hogy hat elektromos buszt és ugyanennyi töltőállomást vásárolhassanak – 2022-ben kötötték meg a finanszírozási szerződést az országos helyreállítási terv programban (PNRR).
Az elképzelés az volt, hogy a beruházás részeként nem csak az említett települések között indítanak buszokat, hanem
Idén februárban kondult meg először a vészharang a projekt miatt, amikor az önkormányzati képviselők kérdésére Szakács-Paál István polgármester kifakadt. Akkor felháborodva közölte, hogy
2024-ben helyhatósági választások voltak, így az akkori tétlenséget nem kéri számon az előző polgármesteren, de úgy véli, hogy a „hivatal munkatársai attól dolgozhattak volna.” Megválasztása után aktualizálták a pályázat dokumentumait, majd
Időközben levelet kaptak a PNRR-től, miszerint le kell állítani a projektet.
Fotó: László Ildikó
A városvezetés nem adta fel, újabb közbeszerzést hirdetett és
Több olvasónk is érdeklődött, hogy vajon mikor indítják az elektromos buszokat Székelyudvarhely és Fenyéd között, ezért ismét rákérdeztünk a témára a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál. Szakács-Paál István polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a legutóbbi közbeszerzési procedúra (amely nagyjából két hete zárult le) sikeres volt,
Időközben azonban levelet kapott a hivatal a PNRR-től, hogy
Az elöljáró hangsúlyozta ismét, hogy a sikertelenség oka a korábban is említett kétéves tétlenség, utolsó pillanatban már nem tudták megoldani a helyzetet.
Tőlünk szerzett tudomást a projekt sikertelenségéről Bokor Botond, Fenyéd polgármestere is, aki nem örült a hírnek. Úgy érzi, hogy
Bízik benne, hogy ez esetben a számonkérés nem marad el. „Egy nyertes projektről volt szó, amelyet már csak meg kellett volna valósítani. Ha az érintettek elvégzik a feladatukat, akkor javult volna a közlekedés Székelyudvarhelyen, ugyanakkor egyszerűbb lett volna parkolóhelyeket találni, hiszen a helybéliek nem kellene autóval menjenek a városba. Remélem, hogy számon kérik azokat, akik nemtörődömségről tettek tanúbizonyságot” – fogalmazott az elöljáró.
Fotó: László Ildikó
Öröm az ürömben, hogy nem kell teljesen lemondani a települések közötti buszjáratok megszervezéséről. Szakács-Paál István ugyanis elmondta, hogy
„A pályázaton ráadásul plusz pontot ér, ha már van egy beszállító, amellyel egy feltételes szerződést köthetünk. Ezt szeretnénk megoldani, már be is azonosítottunk egy külsős forrást” – magyarázta.
Kovács Imre máréfalvi polgármester, a fejlesztési társulás elnöke lapunknak elmondta, hogy
Rámutatott, jelenleg különböző engedélyek beszerzésén dolgoznak, ugyanakkor készül egy tanulmány, amelyben meghatározzák a buszjáratok legoptimálisabb útvonalait és azt is, hogy a rendszer üzemeltetéséhez nagyjából mekkora összeggel kellene hozzájáruljanak az érintett önkormányzatok.
Fotó: László Ildikó
Kovács hangsúlyozta, az eredeti elképzelés az volt, hogy önerőből valósítják meg a projektet, de egyértelmű, hogy
A cél az, hogy egyszerűbb legyen bejutni a vidékieknek Székelyudvarhelyre, ugyanakkor a városi közlekedési viszonyokon is javítani szeretnének.
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