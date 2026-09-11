Közelebb kerülhet az aszfalthoz Csiba és Szécseny úthálózata

Egy lépéssel közelebb a kivitelezéshez. Elfogadták a Szécseny és Csiba utcáira vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányokat
Fotó: Borbély Fanni
A csibai és a szécsenyi úthálózat korszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmányait is elfogadta pénteki rendkívüli ülésén a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület. A két beruházás összértéke több mint 25 millió lej.
2026. szeptember 11., 11:592026. szeptember 11., 11:59
2026. szeptember 11., 11:592026. szeptember 11., 11:59
Elfogadták Csíkszeredában a Csiba és Szécseny utcák korszerűsítésére kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányokat a helyi képviselő-testület pénteki rendkívüli ülésén. A két városrészben összesen több kilométernyi útszakasz korszerűsítését készítik elő, a beruházások finanszírozásának jelentős része pedig az Anghel Saligny-programból származik – ismertette Korodi Attila polgármester.
A városvezető emlékeztetett, hogy a megyeközpont eredetileg jóval nagyobb összegre pályázott a két városrész úthálózatának felújítására, végül azonban lényegesen kisebb támogatás áll rendelkezésre. Így jelenleg
Csiba utcáinak aszfaltozására 9,7 millió lejt költhetnek, amiből 7,5 millió a támogatás, és 2,2 millió lej a város önrésze;
Szécseny esetében összesen 15,4 millió lej a beruházás értéke, ebből 8 millió lej a támogatás, és a város hozzájárulása is jelentős, 7,4 millió lej.
Szécsenyben a projekt a Helvig utca és a Szécseny utca kereszteződésétől, a főútvonalon keresztül egészen a buszfordulóig terjedő úthálózatot érinti. A korszerűsítés mintegy 2,9 kilométernyi útszakaszra vonatkozik.
Szécsenyben közel háromkilométeres szakaszt aszfaltoznának le
Fotó: Borbély Fanni
A Helvig-fürdőtől egy szakaszon lesz lehetőség járda kialakítására is, a jövőben pedig akár biciklisáv is készülhet. A többi szakasz
Az útfelújítás mellett az esővízelvezetést is megoldják. Az alsó szakaszon a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. hálózatához kapcsolódó munkálatokat is figyelembe vették, így a közművesítés és az útkorszerűsítés összehangolását is meg kell oldani. A polgármester szerint a projekt így egy olyan úthálózatot eredményezhet, amely a városrész jelenlegi adottságaihoz igazodik.
Csibában mintegy 2,3 kilométernyi útszakasz korszerűsítésével számolnak. A projekt a Csiba utcát, illetve annak több nyúlványát érinti a Wabererstől kezdve a megyei útig, egy L alakú út. Korodi szerint itt még szűkösebbek az útviszonyok, ezért
Emiatt itt is lesznek pontszerűen területkisajátítások. Az útkorszerűsítés mellett az esővíz kezelését is megoldanák, a vízvezeték-hálózat pedig a projektet megelőzően kerülhet a földbe.
A csibai övezetben minden utcát Csiba utcának neveznek. Ezek közül a főútvonalat és néhány nyúlványát újítanák fel
Fotó: Borbély Fanni
A polgármester hangsúlyozta, most az a fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásból a lehető legtöbb útszakasz korszerűsíthető legyen. A későbbiekben, újabb pályázati lehetőségek révén, a hálózat tovább bővíthető.
A csíkszeredai képviselő-testület pénteki döntésével a két beruházás előkészítése újabb fontos szakaszba lépett. A dokumentációkat a fejlesztési és pénzügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia, ezt követően lehet továbblépni a finanszírozási szerződések és a kivitelezés irányába.
Pénzügyi tudatosságra tanítják a diákokat
A tanácsülésen ismertették a pénzügyi oktatási programot is, amely az előkészítőtől a tizenkettedik osztályig különböző korosztályok számára kínál tematikus foglalkozásokat. A programhoz tavaly több mint ötszáz diák csatlakozott, és idén is folytatják. A foglalkozásokon a gyerekek a pénzügyi eszközökkel és a mindennapi pénzhasználattal kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, ehhez járul hozzá a város.
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