Megtalálták a második ittas iskolabuszsofőrt is az első tanítási héten

Ittas vezetésen kapták egy iskolabusz sofőrjét, amely hét gyermeket szállított egy Brăila megyei óvodába szerdán – közölte a rendőrség. Az eset két nappal egy hasonló, Temes megyei incidens után történt, amikor egy tizennégy diákot iskolába szállító mikrobuszt állítottak meg.

Székelyhon 2026. szeptember 11., 14:182026. szeptember 11., 14:18

Szeptember 7–30. között zajlik a közlekedési rendőrök ellenőrzési akciója, amelynek keretében főként a diákok szállítására szolgáló járműveket figyelik, a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Szerdán nem sokkal reggel nyolc óra után a rendőrök – a Brăila megyei rendőrség tájékoztatása szerint – megállítottak egy iskolabuszt, amelyet egy 49 éves, Brăila megyei férfi vezetett.

A mikrobuszban hét gyermek tartózkodott, akiket óvodába kellett vinni.