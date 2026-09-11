Megtalálták a második ittas iskolabuszsofőrt is az első tanítási héten

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Fotó: Tuchiluș Alex
Ittas vezetésen kapták egy iskolabusz sofőrjét, amely hét gyermeket szállított egy Brăila megyei óvodába szerdán – közölte a rendőrség. Az eset két nappal egy hasonló, Temes megyei incidens után történt, amikor egy tizennégy diákot iskolába szállító mikrobuszt állítottak meg.
Szeptember 7–30. között zajlik a közlekedési rendőrök ellenőrzési akciója, amelynek keretében főként a diákok szállítására szolgáló járműveket figyelik, a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.
Szerdán nem sokkal reggel nyolc óra után a rendőrök – a Brăila megyei rendőrség tájékoztatása szerint – megállítottak egy iskolabuszt, amelyet egy 49 éves, Brăila megyei férfi vezetett.
A sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, amely 0,34 mg/l értéket mutatott ki a kilélegzett levegőben – írja a News.ro a rendőrség közlésére hivatkozva. A sofőrt szabálysértés miatt megbírságolták, gépjárművezetői engedélyét pedig felfüggesztették.
A rendőrség bejelentette, folytatják a közúti ellenőrzéseket és a megelőző intézkedéseket a közlekedés résztvevőinek nagyobb biztonsága érdekében, különösen pedig azért, hogy a gyermekek számára a lehető legbiztonságosabb szállítási körülményeket biztosítsák.
Az eset két nappal azután történt, hogy Temes megyében egy másik iskolabuszsofőrt, aki tizennégy diákot szállított iskolába, ittas vezetésen kaptak. Őt 4325 lejre büntették meg, és három hónapra bevonták a vezetői engedélyét.
Alkoholos befolyásoltság alatt volt az a sofőr, aki diákokat szállított iskolába Temes megyében. A rendőrök megbírságolták a férfit, és ideiglenesen felfüggesztették a jogosítványát.
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