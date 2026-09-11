Egyik napról a másikra zuhan hatalmasat a hőmérséklet

Esővel érkezik a lehűlés az előrejelzések szerint. Archív

A nyári hőmérsékletekkel induló ősz után már holnaptól érezhetően lehűl az idő, amikor hideg légtömeg tör be Romániába, és a meteorológusok szerint az ország nagy részén esőzések várhatók.

Székelyhon 2026. szeptember 11., 13:432026. szeptember 11., 13:43 2026. szeptember 11., 13:462026. szeptember 11., 13:46

Az ország fele pénteken még sárga és narancssárga riasztás alatt áll kánikula miatt, a legmagasabb hőmérsékletek 33 és 36 Celsius-fok között alakulnak. A hétvégén azonban az esőzések az ország nagy részét elérik, és érezhetően lehűl az idő. Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója pénteken a Digi24 hírtévének nyilatkozva elmondta, hogy

a mai az utolsó nap, amikor az évszakhoz képest szokatlanul meleg hőmérsékletekre számíthatunk.

„Már holnap jelentős hőmérséklet-különbségeket hoz az a nagyon hideg légtömeg, amely az országot is eléri, legalábbis a nyugati, a középső és az északnyugati részeken, különösen a Kárpátokon belüli régiókban, ahol napközben mindössze 19 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk, miközben pénteken még 30 fok körüli értékeket várunk” – magyarázta Elena Mateescu a hírtévének. Hirdetés Az ország déli részén szombaton is magasabbak maradnak a hőmérsékletek, de az ANM vezetője szerint

vasárnap tovább erősödik a lehűlés, így Románia teljes területén érezhető lesz.