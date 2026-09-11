Négy és félszeres különbség a legnagyobb és a legkisebb nettó átlagbér között

Fotó: Orbán Orsolya
Júniushoz képest júliusban 86 lejjel (1,5 százalékkal) 5820 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9709 lej volt, 145 lejjel (1,5 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
2026. szeptember 11., 11:372026. szeptember 11., 11:37
2026. szeptember 11., 11:392026. szeptember 11., 11:39
A legnagyobb nettó átlagbért (13 464, illetve 13 140 lej) a számítástechnika, valamint a kőolaj- és a földgáz kitermelésének ágazatában, legkisebbet (2986, illetve 3023 lej) pedig egyéb szolgáltatások ágazatában, valamint a halászatban és akvakultúrában jegyezték.
8 és 14,5 százalék közötti növekedést jegyeztek az építészeti és mérnöki tevékenységek, a közúti járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása, bérbeadás és lízing, raktározás és a szállításhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, kokszgyártás és kőolajfeldolgozásból származó termékek gyártása, egyéb szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek terén – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet pénteki adataira hivatkozva.
Ezzel szemben a legnagyobb (7,5 és 11,5 százalék közötti) nettó bércsökkenést a dohánytermékek gyártásában, a kiadói tevékenységek ágazatában, a számítógépek és már elektronikai cikkek gyártásában, a távközlésben, munkagépek és felszerelések gyártásában, gyógyszergyártásban jegyezték.
A közszférában az előző hónaphoz képest júliusban enyhén nőtt a nettó átlagfizetés az egészségügyben és szociális ellátásban (1,5 százalékkal) és a közigazgatásban (0,6 százalékkal), de csökkent az oktatásban (1,1 százalékkal).
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