Drogdílereket kapcsolt le a Hargita megyei rendőrség

Három drogkereskedő került a Hargita megyei rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó osztályának látószögébe. A nyomozásban részt vett a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség is.

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A nyomozás feltárta, hogy egy 32 éves férfi ez év augusztusában és szeptemberében több ízben szerzett be és adott tovább kannabiszt, 40 lejért grammját. Szeptember 8-án a rendőrség tetten érte, amint Nagyszebenben 2000 lejért eladta a – 33 éves személytől beszerzett – kábítószert.

Ugyanaznap egy 26 éves fiatalembert is rajtakapták 200 gramm kannabisz értékesítése közben. Az áruba bocsátott drogot, valamint további 100 grammot, amit a fiatalember lakásán találtak, a rendőrség lefoglalta.

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Szeptember 9-én a DIICOT ügyészei elrendelték a három említett személy előzetes letartóztatását, tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.