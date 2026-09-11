Közel negyed évezrede nem tapasztalt mértékű felújítást terveznek a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomnál

A templomot és környezetét is felújítanák
Fotó: Olti Angyalka
Több mint kétszáz éve nem volt ekkora mértékű felújítás a székelyudvarhelyi Szent Miklós római katolikus plébániatemplomnál, mint amiért közösen pályázik a városvezetés és az egyház. Mintegy 35 millió lejt költenének a munkára.
2026. szeptember 11., 14:362026. szeptember 11., 14:36
2026. szeptember 11., 14:452026. szeptember 11., 14:45
Partnerségi szerződést kötne a város és a Szent Miklós-plébánia a templom restaurálása és a hozzá tartozó terület rendezése érdekében – vezette fel a székelyudvarhelyi képviselő-testület pénteki ülésének vonatkozó napirendi pontját Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, a templom A-kategóriás műemlék, amely felújításra szorul: egyebek mellett szerkezeti megerősítés kell, és az ottani értékeket is megőriznék.
Ennek érdekében elkészültek a műszaki tervek és egyéb dokumentumok, amelyek szerint
A város a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru) szeretne pályázni az anyagiakért. A kétszázalékos önrészt és a nem elszámolható költségek előteremtését a plébánia vállalja. A pályázatot a székelyudvarhelyi önkormányzat nyújtja be a partnerség vezetőjeként, és mindössze 10 500 lejt kell biztosítania a beruházáshoz.
Fotó: Olti Angyalka
Hajdó Csaba önkormányzati képviselő hangsúlyozta,
Hozzátette, sok munkája van kollégájuknak, Derzsi Lászlónak a projekt előkészítésében, és bizalomra ad okot, hogy az ő munkahelyét jelentő Régió Consult Kft. végzi majd a további menedzselést is. A cég ugyanis korábban részt vállalt a kolozsvári Szent Mihály-templom sikeres restaurálásában. Felszólalása után az önkormányzat jóváhagyta a kapcsolódó határozattervezeteket.
Székelyudvarhely csatlakozott a veszélyeztetett egyszülős családok támogatásáról szóló romániai szociális programhoz – döntötték el pénteki soron kívüli ülésükön a képviselők.
A projekt vezető partnere a munka- és családügyi minisztérium, amelynek célja, hogy segítse az egyedülálló és nevelőszülőket a munkavállalás, a képzés és a gyermeknevelés összehangolásában. Ennek érdekében
Egy 15 millió lejes projektről van szó, amelyből a város önrésze nagyjából 315 ezer lej. Ennek részeként a Budvár utca 2. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanban szolgáltatóközpontot hoznak létre. Az említett épület felújítása 5,4 millió lejbe kerül, az ottani szolgáltatásokra pedig 5,5 millió lejt fordítanak. A beruházásnak 2029 végéig kell megvalósulnia.
Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.
A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.
Csődbe ment a kivitelezéssel megbízott vállalat, így az alapozást követően leállt Szentegyházán az ifjúsági lakások építése. A városvezetés abban bízik, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) mielőbb talál megoldást a folytatásra.
Az Orbán Balázs Általános Iskola és a művelődési ház energetikai felújítását nem tudták az augusztus végi határidőig lezárni Székelyudvarhelyen, mindemellett elbukták a fenyédi önkormányzattal közösen tervezett elektromos buszok vásárlását.
Közel százötven gyerek fordult meg eddig a nemrég megnyílt Szejkei Lápmenti Tanulóházban, ahol a környék élővilágával ismerkedhetnek meg a diákok. A kezdeményezést hosszú távra tervezik, további programokkal is bővítenék.
Tömbházak oldalára, forgalmi táblára, közlekedést segítő tükörre, kukára és gázcsatlakozós dobozra is firkáltak Székelyudvarhelyen. Noha a falfirkázás régi jelenség, a térfigyelő kamerák korában már egyszerűbb a beazonosítás.
Azonosította a rendőrség annak az autónak a sofőrjét, amely vasárnap késő este egy ház falának ütközött Szentegyházán.
Kivitelezőt keres a székelykeresztúri önkormányzat a város központjában lévő Napsugár Napköziotthon energetikai korszerűsítése érdekében. Bár kívülről nézve nincs leromlott állapotban az épület, belül jócskán akadnak gondok.
Meglehetősen későre indította el az Országos Beruházási Társaság a székelyudvarhelyi bölcsőde megépítését, de a polgármester szerint a munka jól halad, bízik benne, hogy a következő tanévtől megnyithatják az intézményt.
Oroszhegy és Bögöz községekben, valamint Székelyudvarhelyen is elkaptak egy-egy ittas sofőrt az elmúlt hétvégén a hatóságok – derül ki Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
szóljon hozzá!