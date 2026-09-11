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Közel negyed évezrede nem tapasztalt mértékű felújítást terveznek a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomnál

A templomot és környezetét is felújítanák

A templomot és környezetét is felújítanák

Fotó: Olti Angyalka

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Több mint kétszáz éve nem volt ekkora mértékű felújítás a székelyudvarhelyi Szent Miklós római katolikus plébániatemplomnál, mint amiért közösen pályázik a városvezetés és az egyház. Mintegy 35 millió lejt költenének a munkára.

Fülöp-Székely Botond

2026. szeptember 11., 14:362026. szeptember 11., 14:36

2026. szeptember 11., 14:452026. szeptember 11., 14:45

Partnerségi szerződést kötne a város és a Szent Miklós-plébánia a templom restaurálása és a hozzá tartozó terület rendezése érdekében – vezette fel a székelyudvarhelyi képviselő-testület pénteki ülésének vonatkozó napirendi pontját Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, a templom A-kategóriás műemlék, amely felújításra szorul: egyebek mellett szerkezeti megerősítés kell, és az ottani értékeket is megőriznék.

Ennek érdekében elkészültek a műszaki tervek és egyéb dokumentumok, amelyek szerint

a két évig tartó megvalósítás becsült értéke áfástól 35,2 millió lej.

A város a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru) szeretne pályázni az anyagiakért. A kétszázalékos önrészt és a nem elszámolható költségek előteremtését a plébánia vállalja. A pályázatot a székelyudvarhelyi önkormányzat nyújtja be a partnerség vezetőjeként, és mindössze 10 500 lejt kell biztosítania a beruházáshoz.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Hajdó Csaba önkormányzati képviselő hangsúlyozta,

a templom 233 évvel ezelőtt történt felszentelése óta ez lesz a legfajsúlyosabb felújítás.

Hozzátette, sok munkája van kollégájuknak, Derzsi Lászlónak a projekt előkészítésében, és bizalomra ad okot, hogy az ő munkahelyét jelentő Régió Consult Kft. végzi majd a további menedzselést is. A cég ugyanis korábban részt vállalt a kolozsvári Szent Mihály-templom sikeres restaurálásában. Felszólalása után az önkormányzat jóváhagyta a kapcsolódó határozattervezeteket.

Szolgáltatóközpontot hoznak létre

Székelyudvarhely csatlakozott a veszélyeztetett egyszülős családok támogatásáról szóló romániai szociális programhoz – döntötték el pénteki soron kívüli ülésükön a képviselők.

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A projekt vezető partnere a munka- és családügyi minisztérium, amelynek célja, hogy segítse az egyedülálló és nevelőszülőket a munkavállalás, a képzés és a gyermeknevelés összehangolásában. Ennek érdekében

tanácsadást, személyre szabott támogatást és a gyermek neveléséhez szükséges szolgáltatásokat biztosítanak.

Egy 15 millió lejes projektről van szó, amelyből a város önrésze nagyjából 315 ezer lej. Ennek részeként a Budvár utca 2. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanban szolgáltatóközpontot hoznak létre. Az említett épület felújítása 5,4 millió lejbe kerül, az ottani szolgáltatásokra pedig 5,5 millió lejt fordítanak. A beruházásnak 2029 végéig kell megvalósulnia.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Egyház
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